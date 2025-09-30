LA Galaxy vs Toluca ¿Dónde y cuándo ver el Campeones Cup?

La Campeones Cup 2025 enfrentará una vez más a la Major League Soccer (MLS) y a la Liga MX con un duelo entre los campeones de cada liga. En esta ocasión, los Diablos Rojos del Toluca se medirán ante el LA Galaxy en un partido que se disputará en el Dignity Health Sports Park, en California.

La Campeones Cup es un torneo relativamente joven, creado en 2018, con el objetivo de enfrentar al campeón de la MLS Cup contra el Campeón de Campeones de la Liga MX. En su séptima edición, será el turno de Toluca y Galaxy de pelear por un trofeo que ya se ha convertido en una tradición en el calendario futbolístico de Norteamérica.

Habrá una nueva edición del torneo | CAPTURA

Toluca llega como campeón del futbol mexicano, luego de vencer al América tanto en la Final del liga como en el Campeón de Campeones, lo que le dio el pase a esta edición del torneo. Los Diablos buscarán sumar un título internacional más a sus vitrinas.

Por su parte, el LA Galaxy debutará en la competencia enfrentando por primera vez a un equipo mexicano en esta Copa. Aunque es un histórico de la MLS, atraviesa un mal momento deportivo. Tras haber sido campeón en la temporada anterior, el equipo angelino firmó una campaña para el olvido por lo que este resultado podría rescatar cierta honra para el club.

Se medirán en California | x

Así llegan los equipos

El cuadro angelino llega dentro de una crisis pues, en 31 partidos apenas sumó cinco victorias, nueve empates y 17 derrotas, quedando en el último lugar de la Conferencia Oeste y sin posibilidades de defender su corona en los Playoffs.

En contraste, Toluca llega como favorito. Los dirigidos por Antonio Mohamed marchan líderes del Apertura 2025 con un registro de ocho victorias, un empate y dos derrotas en 11 jornadas. Además, los escarlatas atraviesan un gran momento ofensivo, acumulan cinco victorias consecutivas con 18 goles a favor y apenas cinco en contra.

Toluca llega como favorito | x

Historial de la Campeones Cup

2018: Toronto FC 1–3 Tigres UANL

2019: Atlanta United 3–2 América

2021: Columbus Crew 2–0 Cruz Azul

2022: New York City FC 2–0 Atlas

2023: LAFC 0–0 (2–4 penales) Tigres

2024: Columbus Crew 1–1 (4–5 penales) América

2025: LA Galaxy vs Toluca (por disputarse)

Hasta ahora, la MLS ha conseguido más títulos, con triunfos de Atlanta United, Columbus Crew y New York City FC, mientras que la Liga MX suma las conquistas de Tigres y América. El ganador entre Galaxy y Toluca se unirá a esta selecta lista de campeones.

Se unirán a los campeones | X

LA Galaxy vs Toluca

El partido se disputará miércoles en el Dignity Health Sports Park, casa del Galaxy, con inicio a las 20:30 horas del centro de México. La transmisión en vivo estará disponible a través de Canal 9.

Fecha: miércoles 1 octubre 2025

Horario: 20:30 horas del centro de México

Estadio: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 9