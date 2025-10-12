La controversia en torno al caso de Omar ‘N’, exfutbolista detenido por presunto abuso sexual infantil agravado, sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que Daniela Bravo, hermana del exjugador, hiciera públicas en redes sociales una serie de supuestas pruebas con las que busca demostrar la inocencia de su hermano.

A través de sus cuentas oficiales, Daniela aseguró que existen inconsistencias en la denuncia presentada por la presunta víctima, Cecilia Acevedo Montoya, particularmente en torno a la fecha del 10 de mayo de 2019, uno de los días señalados dentro de la acusación.

La foto compartida por la hermana de Omar N | CAPTURA

“Omar estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Tenemos fotos, reservaciones, pases de abordar y testigos. Incluso permití que un perito revisara mi celular para validar las fechas”, escribió la hermana del exfutbolista.

Horas más tarde, Daniela compartió en sus historias una fotografía fechada el 10 de mayo de 2019, en la que aparece Omar junto a cuatro personas más, afirmando que esa imagen corresponde al día mencionado en la denuncia.

En partido



Además, publicó una captura de pantalla en la que asegura que Acevedo Montoya habría intentado convencer a Diana Casas, expareja de Omar, para presentar una denuncia colectiva contra él.



“Quiero confirmar que la familia y el equipo jurídico de #CeciliaN, en diversas ocasiones, han intentado contactarme con el afán de que me una a una denuncia colectiva contra #OmarBravo, a la cual no accedí y quiero que quede claro que no me prestaré para eso”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, ni el equipo legal de Cecilia Acevedo Montoya ni las autoridades correspondientes se han pronunciado sobre las nuevas declaraciones y pruebas difundidas por la familia del exfutbolista.

Omar 'N' con Chivas