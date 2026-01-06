Charlyn Corral encabeza tabla de goleo de la IFFHS; jugadoras de la Liga MX Femenil en el Top 10

El crecimiento de la Liga MX Femenil no se ha frenado desde la creación del torneo en el Apertura 2017, al grado de que cada vez tiene mayor impacto internacional, a nivel individual como colectivo. El más reciente ejemplo es que cuatro jugadoras de la liga aparecieron en el el Top 10 del Ranking Mundial de Goleadoras a nivel de clubes, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

Charlyn Corral es la más destacada de las cuatro futbolistas, ya que encabeza el ranking por tercer año consecutivo y con 50 goles supera a jugadoras como Katie Wilkinson (37), del Rangers de Escocia y Ewa Pajor (26), del Barcelona. Además, la delantera de Pachuca también fue la máxima anotadora del 2025 en general, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones nacionales.

Charlyn Corral sigue dejando huella internacional | IMAGO 7

Charlyn Corral, nuevamente con impacto internacional

Con siete goles con la Selección Mexicana, la exjugadora de Levante y Atlético de Madrid marcó en 57 ocasiones durante el año pasado. De esa forma superó a Pajor, que hizo 45 goles con el Barça y la Selección de Polonia, y a Wilkinson, que hizo 42 anotaciones entre Rangers y la Selección de Inglaterra. Fue el segundo año al hilo en el que Charlyn dominó el ranking de goleadoras, luego de sus 44 tantos de 2024.

Mientras que a nivel de clubes, Charlyn también se mantiene en un nivel superlativo. En 2023, el primer año que recibió el reconocimiento de la IFFHS como mejor goleadora en ligas nacionales, Corral hizo 34 goles y para el año siguiente aumentó su cuota a 42; con los 50 goles que marcó en 2025, significa que lleva dos años seguidos incrementando ocho goles su cuota anual.

Aerial Chavarin también apareció en el Top 10 | IMAGO 7

La delantera mexicana, además, hizo 16 goles más que Aerial Chavarin, la segunda máxima anotadora del 2025 en la Liga MX Femenil. La estadounidense llegó a Cruz Azul en el Clausura 2025 y no tardó en convertirse en la máxima goleadora histórica de la Máquina, además de que en el Apertura 2025 compitió con Charlyn por el campeonato de goleo de la liga.

¿Quiénes son las otras jugadoras que aparecen en el ranking?

Además de Charlyn y Aerial, Montse Saldívar y Stephanie Ribeiro, dos jugadoras que suelen pelear por el título de goleo, también aparecieron en el Top 10 de la IFFHS. En el caso de la delantera de América quedó sexta, con 27 goles, empatada con Jaimy Ravernsbergen de Twente y Joy Omewa de Hjorring de Dinamarca. Mientras que la goleadora de Pumas fue novena con 26 anotaciones.