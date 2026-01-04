Angelina Hix se luce en goleada de Pumas ante Querétaro en la Liga MX Femenil

Una nueva era comenzó en la UNAM y lo hizo con el pie derecho. En el primer partido con Roberto Medina como director técnico, Pumas goleó a Gallos Femenil y sumó sus primeros tres puntos en casa en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Angelina Hix se llevó los reflectores con un hat-trick en la goleada 4-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras que del lado de las Emplumadas, Emily Flores pasó de heroína a villana.

La mediocampista costarricense adelantó a Querétaro después de 15 minutos de iniciado el partido, con un remate en el área chica en pelota parada. Sin embargo, también fue ella quien puso el 3-1 poco antes del descanso, al 44', cuando intentó bloquear un centro de Hix y desvió el balón al fondo de la red.

Angelina Hix fue la figura en el arranque del Clausura 2026 | IMAGO 7

Pumas, sin Ribeiro pero con Hix

La goleadora y capitana de las universitarias, Stephanie Ribeiro, no logró recuperarse para el inicio del torneo, por lo que la responsabilidad ofensiva de Pumas quedó en hombros de Hix y Ximena Ríos. Aunque al inicio ambas carecieron de contundencia, después de media hora finalmente la estadounidense puso el empate en una gran acción individual.

A partir de ese momento la exjugadora de Xolas de Tijuana tomó confianza y cuatro minutos más tarde firmó la remontada con un tiro cruzado que pasó por debajo de los brazos de la portera. Una acción suya provocó el autogol de Flores al 44' y ya en la segunda mitad, al 54', tras un diagonal retrasada de Cristina Torres.

Querétaro tomó la ventaja en CU, pero no supo mantenerla | IMAGO 7

Este fue el primer hat-trick para Angelina Hix desde su llegada a la Liga MX Femenil en el Apertura 2021. Además, ya igualó los tres goles que hizo en 16 partidos disputados en el Apertura 2025, primero que jugó con las universitarias.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas Femenil en el Clausura 2026?

Para la Jornada 2, el equipo universitario visitará a Atlético San Luis, que se presentó con una derrota 2-0 ante Chivas. El partido en el Estadio Alfonos Lastras está programado para el viernes 9 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que el conjunto albiazul repetirá como visitante ante Pachuca, que en la Jornada 1 saldrá a escena hasta el martes 6 contra Atlas. El compromiso en el Estadio Hidalgo está previsto para disputarse el domingo 11 a las 19:00 horas.