Jasmine Casarez se estrena con Chivas en arranque del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Regresó el futbol a México. Este domingo se reanudó la actividad deportiva en nuestro país con el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en el cual Chivas comenzó con el pie derecho y Jasmine Casarez, uno de los movimientos más destacados del mercado de invierno, ya dejó su primera "huella" en el equipo rojiblanco.

Luego de un Apertura 2025 irregular con las Bravas de Juárez, con solo nueve partidos disputados y seis goles, la atacante de 28 goles marcó su primer gol con el Rebaño y encaminó el triunfo 2-0 frente a Atlético San Luis. Además, Cristina Ferral y Eva González también se presentaron por primera ante su afición en el Estadio Akron.

El Clausura 2026 comenzó con triunfo de Chivas | IMAGO 7

Jasmine Casarez comenzó era en Chivas en plan grande

Luego de despedir el Apertura 2025 con un doblete ante Gallos Femenil, Casarez regresó a la actividad con la misma inercia goleadora y rompió el empate sin goles que dejó el primer tiempo. Tras un servicio largo, Carolina Jaramillo llegó a línea de fondo por izquierda y mandó un centro que quedó retrasado para Alicia Cervantes, pero perfecto para Jasmine.

De esa forma el Rebaño se puso adelante 1-0 al minuto 60, después de que en el primer tiempo Denise Castro y la propia Caro no tuvieron contundencia en sus esfuerzos. Además, Celeste Espino mantuvo el empate pocos minutos antes del descano y gracias a ello Chivas se mantuvo con vida para la segunda mitad.

Casarez hizo su primer gol como jugadora de Chivas | IMAGO 7

Ya con el 1-0 a su favor, las dirigidas por Antonio Contreras manejaron con calma el trámite del partido y al 72' llegó el segundo. Tras un servicio largo de Yamile Franco, Denise recentró en el área de cabeza y Casandra Montero entró sola dentro del área para rematar en el límite del área chica.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil en el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del conjunto tapatío será como visitante contra Cruz Azul, que se estrenará como local en el Estadio Centenario en Cuernavaca. El partido está programado para sábado 10 de enero a las 15:45 horas (tiempo del centro de México). Mientras que San Luis recibirá a Pumas en el Estadio Alfonso Lastras el viernes 9 a las 19:00 horas.