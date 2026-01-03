Carlos Salcedo manda su apoyo a Carlos Fierro tras aparatosa lesión

Carlos Salcedo envió un mensaje de apoyo a Carlos Fierro tras la lesión que sufrió el delantero de Leones Negros durante un partido amistoso contra Rayados de Monterrey, en la Semifinal de la Copa Pacífica. El defensor regiomontano recurrió a sus redes sociales para expresar solidaridad y compartir un mensaje basado en una experiencia personal similar.

Semifinal Copa Pacífico I MEXSPORT

¿Qué le pasó a Carlos Fierro?

La acción se presentó en el Estadio Jalisco, cuando Fierro fue a disputar un balón en las inmediaciones del área de Rayados. Al estirarse para presionar a la defensa, su rodilla izquierda quedó atorada en el césped, lo que derivó en la lesión que detuvo de inmediato el desarrollo del encuentro.

El atacante mexicano permaneció tendido sobre el terreno de juego tras la jugada, lo que llevó al árbitro a autorizar el ingreso del cuerpo médico. Posteriormente, Fierro fue retirado del campo para recibir atención especializada, mientras el partido se reanudaba tras la interrupción.

Lesión de Carlos Fierro I MEXSPORT

El mensaje de Carlos Salcedo

Horas después del incidente, Carlos Salcedo publicó un mensaje dirigido a Fierro en el que hizo referencia a un proceso similar que él mismo vivió. El defensa de Rayados señaló que conoce el impacto que este tipo de lesiones tiene en el día a día de un futbolista profesional.

“Viví una lesión similar y sé lo que se siente y lo que vives en el día a día. Estoy contigo hno @werofierro, mi solidaridad y empatía en estos momentos y los que vengan. TQM bro, Dios contigo”, escribió Salcedo en sus redes sociales.

El mensaje del zaguero toma contexto a partir de su historial reciente. En enero de 2025, Carlos Salcedo sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha durante su primer entrenamiento con Rayados de Monterrey, lesión que requirió intervención quirúrgica.

Aquella situación mantuvo al defensor alejado de las canchas durante varios meses, en un proceso de recuperación prolongado. Desde esa experiencia, Salcedo ha compartido mensajes relacionados con la rehabilitación y el regreso a la actividad profesional.

Carlos Fierro, por su parte, se encuentra a la espera de una evaluación médica que determine el alcance de la lesión sufrida en el amistoso de pretemporada. El incidente ocurrió como parte de la preparación de ambos clubes rumbo al Clausura 2026.

El mensaje de apoyo de Salcedo se suma a las reacciones generadas tras la lesión del delantero mexicano, en un contexto marcado por la actividad de pretemporada y la atención puesta en la evolución médica del jugador de Leones Negros.