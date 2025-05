¿Escupió? Iñigo Martínez en el centro de la polémica tras gol del Inter

A pesar de un gran partido, la eliminatoria de Champions entre el Inter de Milán y el Barcelona ha desatado polémica no solo por ciertas decisiones arbitrales, sino también por un posible escupitajo de Iñigo Martínez a Francesco Acerbi, defensa del conjunto italiano.

Todo comenzó en el minuto 44, cuando el árbitro Szymon Marciniak, tras revisar el VAR, señaló penalti a favor del Inter. El motivo: consideró que Pau Cubarsí no tocó el balón en su intento de frenar a Lautaro Martínez, quien aprovechó su experiencia para forzar la falta. Hakan Çalhanoglu no falló desde los once metros y colocó el 2-0 momentáneo.

El español desató polémica | AP

Mientras Çalhanoglu se preparaba para lanzar el penalti, Iñigo Martínez se colocó junto a Acerbi en la media luna del área. Según se observa en las imágenes, el defensor español intentó desconcentrar al lanzador con palabras o gestos. Tras el gol, Acerbi fue directamente a buscar a Iñigo para festejar el tanto frente al defensor español.

Festejó frente al defensor del Barcelona | AP

¿Escupitajo de Iñigo Martínez?

Durante un cruce de palabras entre ambos jugadores, Iñigo Martínez habría lanzado un escupitajo hacia el italiano, lo que generó una pequeña trifulca que obligó a intervenir a varios futbolistas de ambos equipos. Se solicitó incluso una tarjeta roja para Acerbi por una presunta agresión en la que, habría lanzado una patada al defensor español. Sin embargo, el árbitro consultó con el VAR y decidió no tomar medidas disciplinarias.

