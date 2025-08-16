¡Empate agónico! Raúl Jiménez y Fulham rescatan un punto en su visita al Brighton

Fulham de Jiménez rescata el empate. Arrancó la primera jornada de la Premier League y Raúl Jiménez tuvo su primera aparición en la temporada.

Empate entre Fulham y Brighton | X: @FulhamFC

El Fulham logró rescatar el resultado, ya que empataron como visitantes ante Brighton por marcador de 1 tanto a 1, en un duelo que fue interesante desde los primeros minutos, pues ambos salieron con la intención de abrir el marcador.

El primer tiempo dejó buenas sensaciones con los dos equipos generando peligro, aunque la contundencia no aparecía para ninguno de los dos equipos y se iba a definir todo en la segunda mitad del partido.

Brighton tomó la ventaja del partido | AP

En la segunda parte se logró romper el cero, pues Matt O’Riley marcó desde el punto penalti al minuto 55, haciendo un cobro espectacular, con lo que el equipo local se puso al frente en el compromiso, con lo que la afición inundó el ambiente de cantos.

El partido siguió su marcha pero ya no llegó otra anotación, aunque ambos equipos tenían la intención de hacer peligro. De esta manera las cosas parecían que no se moverían y que irían con la mínima diferencia.

Al minuto 96 llegó el tanto del empate del Fulham, pues Rodrigo Muniz marcó el tanto, quien entró como cambio en el lugar de Raúl Jiménez.

Fulham rescató el empate al 96' | AP

ACTUACIÓN DE JIMÉNEZ

Raúl Jiménez saltó como titular en este partido, aunque no pudo tener la mejor actuación. Raúl dejó el campo al minuto 66 y entró Rodrigo Muniz en su lugar. De hecho, el número 9 fue quien logró marcar el tanto del empate cuando agonizaba el partido, con lo que dividieron puntos en el juego

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLICÍA DETIENE A AFICIONADO DEL LIVERPOOL POR INSULTOS RACISTAS CONTRA ANTOINE SEMENYO