Sunderland vs West Ham EN VIVO Premier League Jornada 1

Este fin de semana vuelve la actividad del futbol en las ligas europeas, siendo la Premier League la que tendrá varios partidos este sábado en su primera jornada de la temporada 2025-2026.

El Sunderland, que regresa a la Premier tras muchos años en el ascenso, se enfrentará en la primera fecha del futbol británico ante el West Ham United del mexicano Edson Álvarez, que aún podría salir del equipo londinense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'Piojo' Herrera prefirió quedarse con Costa Rica que dirigir en Brasil: "Tengo un compromiso"