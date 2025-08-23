Napoli defiende su corona de Serie A con cómoda victoria ante Sassuolo; De Bruyne debutó con gol

Kevin De Bruyne anotó en su debut y Scott McTominay abrió el marcador cuando el Napoli inició la defensa de su título de la Serie A con una cómoda victoria por 2-0 ante el campeón de la Serie B, Sassuolo.

McTominay se unió al Napoli desde el Manchester United el año pasado en un movimiento que fue tan exitoso que terminó siendo nombrado jugador del año de la Serie A.

El jugador de 28 años continuó donde se quedó la temporada pasada al marcar el primer gol del Napoli de la nueva campaña a los 17 minutos, alejándose de su marcador para cabecear un centro de Matteo Politano desde la derecha.

McTominay también envió un potente disparo que se estrelló contra el travesaño en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras que Politano golpeó el poste antes de que el Napoli duplicara su ventaja en circunstancias algo extrañas.

De Bruyne lanzó un tiro libre desde la izquierda —prácticamente en la línea de banda— y pasó por encima de todos en el área antes de rebotar en el suelo e irse al rincón inferior lejano.

De Bruyne, de 34 años, dos veces jugador de la temporada de la Liga Premier, se unió al Napoli en junio en una transferencia gratuita después de diez años en el Manchester City.

El Sassuolo terminó el partido con diez hombres después de que el centrocampista Ismaël Koné fue expulsado a falta de 11 minutos tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

