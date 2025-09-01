¡Ahí dice gratis! Estos son los jugadores que están libres en el cierre del mercado en Europa

La ventana de fichajes se está comenzando a cerrar y estos jugadores se encuentran sin equipo a horas de que se acabé la ventana de transferencias
Marcos Olvera García
2025-09-01
| 01 Sep, 2025

Se está terminando el mercado de fichajes y hay jugadores que se están quedando sin equipo para la temporada 2025-2026 y que, al parecer, no jugarán (al menos) en el futbol europeo.

Dentro de los jugadores de renombre que se estarán quedando sin equipo, aparecen apellidos como el de Hakim Ziyech, Kurt Zouma, Sergio Reguilón, Takehiro Tomiyasu, Christian Eriksen, entre otros. Ziyech está libre | AP

Uno de los jugadores, exLiga MX, que no tiene equipo para esta temporada, es Djaniny, jugador que estuvo jugando en Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos desde 2018, año en el que salió de Santos Laguna.

Casualmente, el mejor rendimiento de Djaniny fue en la Liga MX, donde marcó 53 tantos en 157 partidos que disputó en la Comarca Lagunera.

Ben Yedder está libre | AP
Estos son los 10 mejores jugadores libres del mercado

JugadorÚltimo equipo
Paco AlcacérSharjah FC (EAU)
Takehiro TomiyasuArsenal (ENG)
Sergio ReguilónTottenham Hotspur (ENG)
Hakin ZiyechAl-Duhail SC (QAT)
Christian EriksenManchester United (ENG)
Alex Oxlade-ChamberlainBesiktas (TUR)
RafinhaAl-Arabi SC (QAT)
Lorenzo InsigneToronto (EUA)
Gerard Deulofeu
Wissam Ben Yedder		Udinese (ITA)
Sepahan (IRA)

