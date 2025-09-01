¡Ahí dice gratis! Estos son los jugadores que están libres en el cierre del mercado en Europa

Se está terminando el mercado de fichajes y hay jugadores que se están quedando sin equipo para la temporada 2025-2026 y que, al parecer, no jugarán (al menos) en el futbol europeo.

Dentro de los jugadores de renombre que se estarán quedando sin equipo, aparecen apellidos como el de Hakim Ziyech, Kurt Zouma, Sergio Reguilón, Takehiro Tomiyasu, Christian Eriksen, entre otros.

Ziyech está libre | AP|

Uno de los jugadores, exLiga MX, que no tiene equipo para esta temporada, es Djaniny, jugador que estuvo jugando en Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos desde 2018, año en el que salió de Santos Laguna.

Casualmente, el mejor rendimiento de Djaniny fue en la Liga MX, donde marcó 53 tantos en 157 partidos que disputó en la Comarca Lagunera.

Ben Yedder está libre | AP|

Estos son los 10 mejores jugadores libres del mercado

Jugador Último equipo Paco Alcacér Sharjah FC (EAU) Takehiro Tomiyasu Arsenal (ENG) Sergio Reguilón Tottenham Hotspur (ENG) Hakin Ziyech Al-Duhail SC (QAT) Christian Eriksen Manchester United (ENG) Alex Oxlade-Chamberlain Besiktas (TUR) Rafinha Al-Arabi SC (QAT) Lorenzo Insigne Toronto (EUA) Gerard Deulofeu

Wissam Ben Yedder Udinese (ITA)

Sepahan (IRA)

