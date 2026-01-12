CDMX recomienda adoptar antes de comprar mascotas y alerta sobre venta ilegal

Las autoridades de la Ciudad de México reiteraron el llamado a la población para priorizar la adopción de animales de compañía antes de comprarlos, como parte de una estrategia para fomentar la tenencia responsable y combatir la venta ilegal de mascotas en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la adopción no solo ayuda a reducir el abandono de animales, sino que también contribuye a frenar prácticas irregulares relacionadas con la comercialización de perros y gatos en espacios no autorizados, donde frecuentemente se detectan condiciones de maltrato.

Autoridades de la CDMX llamaron a la ciudadanía a adoptar mascotas antes de comprarlas para fomentar el bienestar animal./ Pixabay

El gobierno de la CDMX recordó que la venta de animales solo puede realizarse en establecimientos autorizados, los cuales deben cumplir con lineamientos específicos en materia de bienestar, salud y trato digno, conforme a la normatividad vigente en la ciudad.

En este contexto, se advirtió que la compra de mascotas en mercados informales, vía redes sociales o en la vía pública representa un riesgo tanto para los animales como para las personas, ya que no se garantiza el estado de salud ni el origen legal de los ejemplares.

La venta de animales en la Ciudad de México solo está permitida en establecimientos debidamente autorizados./ Pixabay

¿Por qué la CDMX insiste en adoptar antes de comprar?

Las autoridades explicaron que la adopción permite ofrecer una segunda oportunidad a miles de animales que se encuentran en refugios o centros de resguardo, muchos de ellos víctimas de abandono o maltrato. Además, promueve una cultura de responsabilidad y compromiso a largo plazo con los animales de compañía.

Asimismo, se destacó que adoptar ayuda a disminuir la sobrepoblación de animales en situación de calle y reduce la demanda que alimenta prácticas de reproducción indiscriminada y comercio ilegal.

Como parte de estas acciones, la CDMX mantiene campañas permanentes de adopción y orientación ciudadana, además de operativos de vigilancia para detectar establecimientos que incumplen la ley y sancionar la venta irregular de animales.

Comprar mascotas en mercados informales puede implicar riesgos de salud y maltrato animal./ Pixabay

¿Qué deben tomar en cuenta quienes decidan comprar una mascota?

En caso de optar por la compra, las autoridades recomiendan verificar que el establecimiento esté debidamente autorizado, que cuente con permisos vigentes y que garantice condiciones adecuadas de higiene, atención veterinaria y bienestar animal.

Finalmente, el gobierno capitalino reiteró que adoptar o comprar una mascota implica una responsabilidad que incluye cuidados médicos, alimentación, tiempo y un entorno adecuado, por lo que llamó a reflexionar antes de tomar la decisión y a denunciar cualquier caso de venta ilegal o maltrato animal.