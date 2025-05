Javier Aguirre sobre la Copa Oro: "No somos los únicos favoritos"

El técnico de la Selección Mexicana habló este lunes acerca de la Copa Oro que está próxima a comenzar. Tocó algunos temas al respecto de la lista preliminar de convocados, aunado al hecho de que el Mundial de Clubes está cerca y eso podía llegar a mermar la misma lista.

'México no es el único favorito'

Para Aguirre, la condición de favorito no le pesa; sin embargo, para él, el Tri no es el único equipo con esa característica dentro del torneo: "Para mí, los equipos con los que estuvimos en el Final Four son muy poderosos y en la Fase de Grupos y puede pasar cualquier cosa", mencionó el técnico nacional.

La presencia de algunos clubes mexicanos en el Mundial de Clubes sí es un motivo de 'preocupación' para México, pues en dado caso de que América clasifique, serían tres equipos de la Liga MX de los que los jugadores mexicanos tendrían inconveniente para participar en la justa veraniega con su selección. "No es pretexto, los que no puedan estar no pasa nada", agregó.

Duelo de mexicanos en CONCACAF

Uno de los temas a resaltar en la conferencia de prensa fue el enfrentamiento que tendrán México y Costa Rica en la Fase de Grupos, debido a la presencia del entrenador mexicano Miguel Herrera en la selección tica. Para Javier Aguirre, dicho duelo no será para nada sencillo: "Espero al mismo Costa Rica de siempre, es un equipo que se nos ha complicado, como el resultado del famoso 'aztecazo' cuando ellos clasificaron como primer lugar de grupo".

Para Javier, sería importante que uno de los principales protagonistas ticos regrese a la convocatoria: "Esperemos que Miguel pueda convencer a Keylor Navas de regresar, es una de las estrellas más importantes no solamente del futbol de la CONCACAF, claro que me gustaría verlo de regreso para poder demostrar el nivel que tiene en nuestra confederación".

