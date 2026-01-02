Niclas Füllkrug llega al Milan, mientras Santiago Giménez sigue lesionado...

Hay un nuevo delantero en el AC Milan; se trata de Niclas Füllkrug, quien hasta apenas hace unas semanas jugaba en la Premier League con el West Ham United, pero ya este viernes 2 de enero ha sido presentado como el nuevo 9 rossonero.

El delantero alemán, que ya ha sido seleccionado nacional con su país, llega para suplir la ausencia de Santiago Giménez, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del tobillo en semanas recientes, dejándolo fuera por un tiempo considerable, por lo que Massimiliano Allegri y compañía han optado por traer a alguien experimentado.

Anuncio oficial del préstamo | Captura de X

Regalo de Reyes unos días antes

La presentación de Niclas Füllkrug con Milan a través de redes sociales fue este viernes 2 de enero, el primer partido de Milan en el año ha sido este mismo viernes 2 de enero, por lo que todo ha coincidido para que el delantero alemán pueda presentarse también en la cancha, o al menos lo haga en la segunda parte del compromiso ante Cagliari, pues comenzó en la banca el primer duelo del año.

Los Rossoneros llevaban una racha importante de tiempo sin haber tenido un 9 en su plantilla, específicamente hablando del dorsal, pues delanteros había probado a varios desde la salida de Olivier Giroud con rumbo a la MLS, pero hoy en día de regreso en el futbol europeo con el Lille. Füllkrug retoma la camiseta con el noveno número en el orden.

Füllkrug podría debutar en el primer duelo de Milan en 2026 | X: @acmilan

La presentación ha contado con diversas postales que quedan marcadas en el inicio de año para los italianos, pues Niclas aparece en ellas firmando el contrato que lo liga con Il Diavolo, además de más fotografías con cada una de las camisetas que usará en su estancia al menos dentro de estos primeros seis meses; cabe resaltar que en caso de tener minutos ante Cagliari, debutará con la playera blanca de visitante.

Trayectoria de Niclas Füllkrug

Con la gran mayoría de su trayectoria en el futbol alemán, Niclas Füllkrug ha sido parte de una gran cantidad de clubes a lo largo de su carrera, debutando en la Bundesliga con el Werder Bremen en 2012 después de haber estado en categorías menores; tan solo un año después, el club decidió prestarlo a Greuther Fürth, en donde estuvo por muy poco tiempo.

A su regreso con los verdiblancos, tuvo una nueva salida, esta vez a Núremberg, en donde estuvo de 2014 a 2016 para después convertirse en jugador de Hannover 96, en donde permaneció por tres años, para en 2019 regresar a Werder Bremen, en donde despuntó su carrera rumbo al Mundial de Qatar 2022. En 2023, Borussia Dortmund se fijó en él para ser su delantero, teniendo una de las mejores etapas en su trayectoria siendo incluso subcampeón de Champions League perdiendo en Wembley ante Real Madrid.

Füllkrug en Borussia Dortmund | AP

Tan solo un año después, el alemán salió a West Ham con una transferencia de 27 millones de euros; sin embargo, su etapa en la Premier League no fue tan buena y ahora terminó siendo cedido a Milan.