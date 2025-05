Ruso Zamogilny revela por qué quedó fuera del Mundial de Sudáfrica

El exfutbolista naturalizado mexicano, Damián “Ruso” Zamogilny, confesó que estuvo en el radar de Javier “Vasco” Aguirre para integrar la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, pero un obstáculo legal le impidió cumplir ese sueño, no tenía sus papeles de naturalización en regla.

Durante una entrevista en el podcast Bolita X Favor, Zamogilny explicó que, aunque Aguirre lo seguía de cerca y lo tenía considerado como una opción, su situación migratoria no le permitía ser candidato real. “Yo no tenía mi naturalización. Me pusieron en una lista en ESPN, pero era imposible ser candidato porque no tenía mis papeles”, dijo.

Lo siguieron de cerca previo al mundial | MEXSPORT

Según relató, el propio técnico nacional lo había mencionado públicamente como un posible convocado. Sin embargo, el “Ruso” sabía que estaba en una situación comprometida. “Si me estaban siguiendo, lo dijo (Javier Aguirre) en una entrevista. Yo le dije que estaba viendo de conseguir los papeles, pero me faltaban otros seis meses”, reveló.

El vasco lo seguía de cerca | MEXSPORT

El exjugador de Tecos también confesó un detalle que marcó su proceso, fue deportado de México en 2004. A pesar de haber vivido más de diez años en el país, esa deportación le impidió cumplir con los requisitos legales para naturalizarse antes del Mundial.

“No me podía naturalizar porque a mí me deportaron”, sentenció Zamogilny, cerrando con una confesión que explica por qué nunca pudo vestir la camiseta del Tricolor en una Copa del Mundo.

Fue deportado en el 2004 | IMAGO7

