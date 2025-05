¿Henry Martín, borrado de la Selección Mexicana?

El delantero del América ha tenido una temporada complicada por las lesiones sufridas en el conjunto de Coapa y eso lo ha perjudicado en distintas cuestiones.

Ahora, el tema llega con la Selección Mexicana, pues el delantero mexicano está lejos de ser un elemento clave para Javier Aguirre, de hecho, al día de hoy está borrado como uno de los delanteros, en un verano en el que el Tricolor estará enfrentando la Copa Oro en Estados Unidos.

Lo que sabemos es que el Vasco no tiene contemplado a Henry por diferentes motivos. El primero es por la falta de nivel en este torneo y las constantes lesiones, las cuales han dejado fuera al delantero en gran parte de este campeonato.

LA MOLESTIA DE AGUIRRE

Hay otro tema que le molestó a Aguirre en su momento y él mismo lo dio a conocer en entrevista para TUDN, pues aseguró que Henry se molestó tras no jugar en Honduras: "Es una pena, pero es la Selección. En un equipo me trago tu mal humor pero aquí no. No te gustan las decisiones, para afuera", mencionó Aguirre.

Ahora, es importante señalar que en una prelista de 60 jugadores, podría aparecer Martín, aunque eso no le asegura un lugar en la Copa Oro de este año, ya que Javier prioriza el momento que vivan los jugadores sobre otros temas.

Si Henry quiere regresar a estar en la mira como delantero del Tricolor, deberá tener una Liguilla impactante, pues de no ser así, seguiría borrado por Javier Aguirre y todo esto, a falta de poco más de un año de que se celebre la Copa del Mundo en México.

A todo esto, sabemos que Javier Aguirre tiene a Raúl Jiménez como su delantero titular para la Copa Oro y a Santiago Giménez como el suplente, mientras que Julián Quiñones es contemplado como el tercer delantero centro del Tricolor en estos momentos.

NÚMEROS DE HENRY MARTÍN

En esta temporada, el yucateco solo tiene siete partidos jugados, marcando un tanto y aportando tres asistencias, siendo sus peores números en la etapa de André Jardine con las Águilas.

Con la Selección, la última vez en la que fue llamado fue en los Cuartos de Final al de la Nations League, donde pudo marcar doblete en la vuelta ante Honduras. En el último año, solo ha jugado tres partidos con el Tricolor, marcando los dos goles ya mencionados, esto en 10 partidos que ha tenido México desde que tomó las riendas Javier Aguirre.

