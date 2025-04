¿Fue Henry? Javier Aguirre revela cómo le dijo a un jugador importante que no entraba en planes

Javier Aguirre logró con la Selección Mexicana algo que ningún otro estratega consiguió, el título de la Nations League. El combinado nacional, derrotó a su similar de Panamá y provocó la algarabía del país.

Sin embargo, para muchos expertos y aficionados, varias figuras quedaron fuera, una de ellas el capitán del América, Henry Martín. ‘La Bomba’ no entró en los planes de Aguirre, y sus últimas declaraciones del estratega en el podcast, Extremadamente Tercos, hacen pensar que le dijo de una manera tajante su ausencia en el torneo de Concacaf.

Javier Aguirre | IMAGO7|

"De mí pueden decir veinte mil cosas, pero que dije una mentira o que se enteraron por terceros lo que pensaba, eso no, por muy mala que sea la noticia voy a dar la cara: 'No entras en los planes el año que viene. Sé que eres el capitán del equipo, la figura, el vestidor, pero no te quiero en el vestidor el año que viene'. Se lo dije a un jugador” comentó Aguirre.

A pesar de que Aguirre no dijo el nombre directo de Martín, las palabras del entrenador de la Selección Mexicana, hacen pensar en el goleador de las Águilas. De igual forma, Aguirre aseguró que tiene buena relación con dicho jugador.

Javier Aguirre | IMAGO7|

Temporada para el olvido de Henry

Después de una grandes temporadas con el Club de Coapa, Henry no pudo hacer valer su calidad, pues las lesiones lo han mermado toda la temporada. El capitán de las Águilas intentará tener un resurgimiento en Liguilla, donde se espera que vuelva a la titularidad.

Henry Martín | IMAGO7|

