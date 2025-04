Gringo Castro ve a México como potencia en divisiones inferiores; compara mentalidad con jóvenes uruguayos

El entrenador mexicano José Antonio 'Gringo' Castro actual director técnico del Club Atlético Atenas en la Segunda División uruguaya, elogió el crecimiento y nivel competitivo del futbol mexicano en categorías inferiores, asegurando que México ya es una potencia en selecciones juveniles.

Durante una reciente entrevista con TUDN, Castro subrayó el trabajo que se realiza en las fuerzas básicas mexicanas, especialmente bajo la gestión de Andrés Lillini, actual director de selecciones menores en la Federación Mexicana de Futbol.

Destacó el nivel en inferiores | IMAGO7

"Se está trabajando extraordinariamente bien. Andrés Lillini ha formado un grupo de entrenadores muy talentosos, muy capaces... La verdad, te soy sincero, las selecciones menores compiten en un nivel muy muy alto. Somos potencia en selecciones menores. Se le ha ganado a Inglaterra, Holanda, España... se está trabajando muy bien", aseguró el técnico.

Hay que recordar que el Tricolor ya ha demostrado resultados importantes en categorías inferiores como Mundiales Sub 17 y Sub 20, Juegos Olímpicos y torneos Sub- 23 como lo fue el Esperanzas de Toulon.

Las categorías inferiores han destacado | IMAGO7

Comparación con Uruguay

Más allá de la técnica y el nivel futbolístico, Castro también abordó el tema de la mentalidad del futbolista. En su experiencia como entrenador en Sudamérica, ha notado diferencias clave en la actitud de los jóvenes talentos.

"Veo a un jugador uruguayo con un ADN que todos conocemos, con esa garra, esa hambre de trascender", explicó. Y añadió que espera que esa mentalidad competitiva pueda replicarse con mayor fuerza en territorio mexicano.

Destacó la mentalidad uruguaya | IMAGO7

