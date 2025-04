Ramón Ramírez asegura que Chivas ha perdido importancia para el futbolista mexicano

Ramón Ramírez, uno de los íconos históricos de Chivas, lanzó una dura crítica contra el presente del equipo, asegurando que el equipo rojiblanco ha perdido atractivo para el futbolista mexicano. Durante una entrevista, el exfutbolista expresó su decepción por la forma en que el club ha sido relegado como opción principal entre los jugadores nacionales.

Ramírez explicó que hoy en día, los futbolistas con talento y proyección ya no consideran a Chivas como su destino ideal. En su lugar, optan por equipos como América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey o incluso Toluca.

“Hoy, el jugador mexicano con talento y capacidad ya no ve a Chivas como la primera opción. Les entusiasma más ir al América, a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey y hasta a Toluca antes que a Guadalajara. Antes era diferente, te decían Chivas e ibas con los ojos cerrados”, sentenció para Fox Sports.

Chivas, fuera del Play-In y sin espíritu competitivo

El exseleccionado nacional expresó su frustración tras el empate ante Atlas en la última jornada, resultado que dejó al equipo fuera del Play-In del torneo Clausura 2025. Según Ramírez, el Guadalajara actual ha perdido su esencia combativa.

“Vi el juego del sábado y ese no es el Guadalajara que me identifica, un equipo que se murió sin arriesgar, sin intentar, no creo que ese sea el Guadalajara que la gente quiere ver”, comentó.

Con otro torneo decepcionante, sin clasificar entre los 10 primeros, y con voces históricas como la de Ramón Ramírez señalando errores estructurales, el Guadalajara enfrenta una crisis profunda que pone en duda su relevancia dentro del futbol mexicano.

