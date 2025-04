¿Lionel Messi 'menosprecia' al Tri?: "No hay comparación entre México y Argentina"

Tan odiado como adorado. Lionel Messi es uno de los jugadores que en México tiene casi tantos detractores como defensores, aunque el propio jugador no entiende por qué el odio de los primeros.

La 'Pulga' le ha marcado en varias ocasiones a la Selección Mexicana, la más reciente en la Copa Mundial Qatar 2022. Ese gol fue vital para la Albiceleste, que a la larga fue campeón.

Messi tiene una rivalidad que no entiende con México

Messi asegura que el festejo no fue contra México

En entrevista con Quique Wolff para el programa en Youtube SIMPLEMENTE FUTBOL, el astro del Inter Miami aclaró que nunca buscó ofender a la afición azteca. "Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente, estaba brava la gente".

"Fue el único partido que había más mexicanos que argentinos", recordó Messi e insistió que no entiende de dónde surgió la rivalidad tan intensa. "Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie".

Messi recordó su enfrentamiento contra México en 2022

"Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente, no existe comparación entre Argentina y México, no sé de dónde nació eso", finalizó.

¿Cuántas veces le ha marcado Messi a la Selección Mexicana?

La primera anotación de Messi ante el Tri fue en la Copa América de 2007, en la victoria 3-0 de Argentina. Mientras que al año siguiente marcó en un amistoso, tras el cual pasaron siete años para otro gol.

Fue en un amistoso, cuando Gerardo Martino estaba al frente de Argentina y Ricardo Ferretti con México, que Messi hizo un doblete para el empate 2-2. Su último gol fue en el ya mencionado Mundial 2022.

Messi habló sobre su rivalidad con México