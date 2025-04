Hirving “Chucky” Lozano explota contra el Tri por su ausencia: “Es para estar molesto”

Hirving “Chucky” Lozano no se guardo nada. El delantero mexicano, que ha sido campeon en dos ligas europeas con el Napoli en Italia y el PSV Eindhoven en Paises Bajos, expreso su inconformidad por no haber sido convocado a la Copa America, una de las competiciones mas importantes para la Seleccion Mexicana en este año.

“No me gusto que no me llevara a Copa America. En ese momento era campeon de Italia, me fui a Holanda y fui campeon. He sido el unico mexicano que lo he logrado en dos paises diferentes en Europa y no ir a la Copa America es para estar molesto. No me gusto, no me agrado, pero hay que aceptarlo y respetarlo”, declaro el atacante.