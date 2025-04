Representante de Diego Valdés aclara rumores: “América no ha dicho nada sobre su salida”

A pesar de los crecientes rumores que colocan a Diego Valdés fuera del Club América para el próximo torneo, su representante, Gastón González, aseguró que no existe ninguna comunicación oficial por parte del club respecto a una posible salida. En entrevista para Diario AS de Chile, fue claro al señalar que, por ahora, el mediocampista chileno continúa vinculado a las Águilas.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

IMAGO7

“El América no me ha informado nada de que se quiera desprender de Diego. Él es un jugador atractivo por su rendimiento y experiencia en la liga mexicana, pero por ahora no hay nada oficial”, declaró González, al tiempo que reconoció que los rumores podrían deberse a la disminución de minutos del futbolista en el Clausura 2025.

Poca participación de Valdés

Valdés, quien ha sido pieza importante en torneos anteriores, ha visto reducida su participación en el actual certamen, lo cual ha alimentado la especulación en medios. “La prensa especula mucho porque estaban acostumbrados a ver a Diego jugando el 80 o el 85 por ciento de los minutos. Creo que desde ahí empiezan los rumores”, explicó su agente.

IMAGO7

Valdés estuvo cerca de irse

Cabe recordar que el chileno tuvo una oferta formal de otro club de la Liga MX antes del inicio del Clausura 2025, pero decidió quedarse en Coapa. Con contrato vigente hasta diciembre de 2025, todo indica que su futuro seguirá ligado al América, al menos por ahora.

Mientras tanto, el conjunto azulcrema se prepara para encarar los Cuartos de Final de la Liguilla, a la espera de su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Monterrey y Pachuca en el Play-In. Valdés sigue trabajando con el equipo y enfocado en buscar un nuevo título con las Águilas.

IMAGO7

También te puede interesar: De pasear ponis a Cruz Azul: la inspiradora historia de Jorge Sánchez