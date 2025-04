Liga MX: Refuerzos con mejor y peor rendimiento en el Clausura 2025

Para este Clausura 2025 hubo alrededor de 100 refuerzos en todos los equipos de Liga MX. De estos, hubo jugadores que llegaron en calidad de ‘bombazos’ como James Rodríguez a León o Sergio Ramos a Rayados. De igual manera, hubo futbolistas que arribaron con un perfil más bajo, pero que superaron expectativas. Ante esto, te presentamos a los refuerzos que más rindieron durante este torneo:

REFUERZOS QUE MÁS RINDIERON EN ESTE CLAUSURA 2025

1. John Kennedy (Pachuca)

En su primera temporada en Liga MX, el brasileño John Kennedy brilló con Pachuca. En los 17 partidos de este torneo, Kennedy registró 1,134 minutos con nueve goles y una asistencia, con un promedio de un tanto cada 126 minutos. Con sus casi 10 goles, el brasileño quedó igualado con su compañero en ataque en los Tuzos, Salomón Rondón.

2. James Rodríguez (León)

Uno de los mayores bombazos en la historia de la Liga MX respondió como tal. James Rodríguez comando a León a ser líder del certamen en las primeras ocho jornadas del torneo. Además, en 16 partidos tuvo un registro de dos goles y seis asistencias, la tercera mejor cifra en este rubro. De igual manera, su impacto en las entradas a los estadios también es un factor para ponerlo en este Top.

3. Bruno Barticciotto (Santos Laguna)

Su llegada no tuvo reflectores y el paso de Santos en el Clausura 2025 han mermado su participación en este torneo. A pesar de que su equipo es sotanero, Bruno Barticciotto logró ganarse el respeto de la afición lagunera, pues logró anotar seis goles en el torneo, lo que representó el 40% del total de su equipo. A pesar de haber llegado después de la Jornada 4, el delantero chileno logró destacar en este rubro ofensivo.

4. Pável Pérez (Necaxa)

El delantero de 26 años llegó procedente de Chivas a Necaxa para este Clausura 2025. Aunque no fue titular indiscutible y está a lado de uno de los goleadores del torneo (Díber Cambindo), Pável logró anotar cuatro goles y una asistencia en 860 minutos. Incluso, con sus anotaciones en este semestre, está a tan solo una de igualar las que hizo en Chivas en casi 80 partidos.

5. Adonis Preciado (Querétaro)

Otro delantero que no estará en Play In pero respondió en su primera temporada en México es Adonis Preciado. El delantero ecuatoriano sumó con Querétaro 15 partidos con mil 237 minutos, en los que anotó cuatro goles y una asistencia. Con estos números, fue el cuarto refuerzo que más goles anotó durante este Clausura 2025 en toda la Liga MX.

REFUERZOS QUE MENOS RINDIERON EN ESTE CLAUSURA 2025

1. Alex Padilla (Pumas)

El arquero mexicano-español llegó procedente del Athletic Club por un préstamo de 18 meses. En Liga MX no debutó hasta la Jornada 8, por lo que solo disputó 10 partidos. Sin embargo, en este lapso fue de los arqueros más goleados. En 900 minutos, Alex Padilla recibió 17 goles, con un promedio de gol en contra de 1.7 cada partido. De igual manera, solo pudo mantener su arco en cero en dos ocasiones y aunque jugó más partidos, Pablo Lara registró más atajadas que él.

2. Alan Pulido (Chivas)

En su regreso a Chivas, Alan Pulido no pudo guiar al equipo a llegar a Play In. De igual manera, solo registró dos goles y cero asistencias en 10 partidos de 17 posibles. Además, solo sumó 535 minutos de juego, lo que significa que no alcanzó a jugar ni seis partidos completos durante todo el Clausura 2025.

3. Cristian Dájome (Santos Laguna)

La decepcionante temporada de Santos, equipo que solo sumó siete puntos en todo el torneo, también se debe a su nula producción ofensiva. Uno de los jugadores que llegó para este semestre fue Cristian Dájome, quien en 12 partidos y 689 minutos no tuvo alguna aportación de gol. Incluso, ya en los últimos tres partidos del club, Fernando Ortiz optó por no darle más minutos al delantero colombiano.

4. Adalberto Carrasquilla (Pumas)

Adalberto Carrasquilla llegó a Pumas procedente del Houston Dynamo por cuatro millones de dólares. A pesar de llegar con reflectores y ser catalogado como uno de los mejores panameños en la actualidad, no logró tener suficientes contribuciones de gol. En mil minutos de juego, Adalberto solo anotó un gol y dio el mismo número de asistencias, además de que no logró hacerse presente en el marcador hasta la Jornada 14 del torneo.

5. Sebastián Pérez Bouquet (Atlético San Luis)

Procedente de Chivas, Sebastián Pérez Bouquet llegó al Atlético San Luis en busca de afianzarse en Liga MX. Sin embargo, el mediocampista mexicano fue una decepción, pues además del mal paso de Atlético San Luis, apenas sumó un solo minuto de juego. Su única participación fue en la Jornada 4 del Clausura 2025 ante América, duelo en el que entró al minuto 89. Posteriormente, no volvió a ver acción en el resto del Clausura 2025.

