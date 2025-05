Álvaro Fidalgo 'rechaza' a la Selección Mexicana

A poco más de un año de que se lleve el Mundial del 2026, la Selección Mexicana evalúa la mejor alineación posible para competir en la Copa del Mundo, aunque eso implique utilizar futbolista naturalizados. Entres estos jugadores que podrían reforzar al Tri, aparece Álvaro Fidalgo.

El volante de América lleva ya cuatro años por lo que, el próximo año podría solicitar su nacionalidad mexicana dándole la oportunidad de representar al Tri en el próximo Mundial. Sin embargo, el nacido en España ha revelado que de momento, no se ve en la Selección Mexicana.



En entrevista para ESPN, el futbolista europeo aseguró que está concentrado en el día a día y representar a la Selección Mexicana actualmente no se encuentra en sus planes. Además, reconoció que no sólo se trata de decisión suya, sino que Javier Aguirre sería quien tome la decisión final.

“Al final tengo un contrato de un año y es un tema muy complicado. Es un tema que no sé exactamente como está y es dificil. Como queda tanto tiempo no se que decir. No sé qué va a ser de mi a corto ni a largo plazo. Por muchos motivos no me veo en la Selección Mexicana”, afirmó Fidalgo.



Ve mucha competencia

El canterano de Real Madrid también habló sobre la competencia para ser llamado al Tricolor, especialmente en su posición. De acuerdo con Fidalgo, hay varios jugadores que están demostrando un gran nivel y sería complicado quitarles el puesto.

Entre los jugadores que mencionó aparecen, Edson Álvarez, Erik Lira, Luis Romo, Charly Rodríguez, Marcel Ruiz y hasta el canterano de Pachuca, Elías Montiel, entre otros.



