Santiago Fernández recuerda el fracaso en Preolímpico de 2008: “Quería desaparecer, pero aprendí”

Han pasado más de 15 años desde aquel fracaso de la Selección Mexicana que todavía se recuerda en el Preolímpico de 2008 disputado en Carson, que provocó su ausencia de los Juegos Olímpicos de Beijing.

Tri Preolímpico l CRÉDITO:MexSports

Santiago Fernández uno de los involucrados en ese momento habló sobre lo vivido y lo que sucedió en su interior luego de un resultado complicado que se conjugó con la inexperiencia.

“Me agarró en un momento donde no estaba listo. Hay un libro que se llama It Takes What It Takes que habla del tema de la mentalidad. Te dice que hay tres tipos: negativa, positiva y neutra. Y a mí en ese momento me costaba mucho salir de la parte negativa. Acaba el partido y lo que quería era como desaparecer”, relató en charla con Peloteando.

Tri en 2008 l CRÉDITO:MexSports

La asimilación

El fracaso en ese torneo fue complicado de asimilar para el exdelantero: “Al final fue mucho tiempo de asimilar, de analizar, de reflexionar qué fue lo que pasó y he llegado a la conclusión de que tienes dos formas de ver las cosas y todo va en función de cómo lo ves”.

“Desde hace años decidí verlo de una manera positiva: ‘¿Qué aprendí?, ¿Qué me dejó?, ¿Qué hice mal? y, en función de eso, ver que puedo aportar en adelante”, resaltó.

Santi Fernández l CRÉDITO:MexSports

Agradecido con Hugo Sánchez

Santiago Fernández agradeció el trato de Hugo Sánchez quien fungía como técnico de aquel Tri: “A Hugo le agradezco. A mí me trató muy bien siempre. Es una gran persona, es un gran ídolo”.

