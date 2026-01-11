'Cantante' Guerrero pide al arbitraje mexicano que calibren el software del SAOT

El inicio del Clausura 2026 ha traído uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de la Liga MX al instaurar el sistema semiautomático de detección para el fuera del lugar, el cual ya fue utilizado, pero ha generado algunas opiniones divididas de incluso algunos exprotagonistas del campeonato mexicano.

Uno de ellos es Fernando el 'Cantante' Guerrero, quien como ya es costumbre, en redes sociales ha dado una opinión acerca de este tema, generando polémica con sus seguidores, pues algunos aseguran que el exsilbante nunca está de acuerdo con nada.

Guerrero se encuentra retirado como árbitro | Imago7

¿Qué escribió el 'Cantante' en X?

A pesar de no haber sido la primera vez en que se utilizó la tecnología nueva en el torneo mexicano, Fernando Guerrero habló en redes acerca de una jugada polémica en el partido de León en contra de Cruz Azul en la que le fue anulado un gol a La Máquina, con el cual el partido habría terminado en empate.

"Necesitan calibrar su software, el penúltimo jugador de León en la toma original de tv está tocando la línea con el pie y en la toma 3D aparece alejado de la línea", escribió el ahora miembro de TUDN.

Tuit del 'Cantante' | Captura de X

También, agregó un par de imágenes en las cuales se apoya para argumentar lo que escribió, pero de inmediato en los comentarios los usuarios comenzaron a responder, con algunos poniéndose del lado de Guerrero y algunos otros mencionando detalles extra como que el árbitro "no tiene idea de perspectiva".

La llegada del SAOT a México

Durante la primera jornada del Clausura 2026, el sistema semiautomático de detección de fuera de lugar ya se ha utilizado en un par de ocasiones; la primera de ellas en el partido del viernes por la noche entre América y los Xolos de Tijuana cuando José Raúl Zúñiga había adelantado a los azulcremas, pero el VAR anuló el gol y el partido quedó empatado sin goles.

Cáceres fue el encargado de tomar la decisión | Imago7

La segunda de ellas ha sido en este partido entre La Fiera y La Máquina, por lo que se han desatado los comentarios a favor o en contra de la nueva tecnología, pues algunos comentarios solamente indican que se debería de tener una mejor utilización del sistema para poder generar mejor justicia en el campeonato.

También hay quienes no están de acuerdo, pues como parte del sistema, se tiene que mostrar una recreación de la imagen con una animación en 3D; sin embargo, para el partido de León, dicha imagen salió a la luz después del partido, aumentando la polémica después de la decisión que se tomó en el juego.