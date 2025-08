Leyenda de Boca Juniors sueña con la Liga MX: 'Ojalá se abra la puerta de México'

Mientras que unos menosprecian y critican a la Liga MX, otros anhelan ser protagonistas del futbol mexicano. Esto último es el caso de Martín Palermo, histórico goleador de Boca Juniors, quien reveló que sueña con volver a nuestro país.

Durante 2019, el ahora entrenador argentino tuvo la oportunidad de dirigir en México cuando estuvo por un par de torneos al frente de Pachuca, aunque poco pudo hacer con los Tuzos.

Palermo, en el Salón de la Fama del Futbol I MEXSPORT

¿Qué dijo Martín Palermo sobre la Liga MX?

"Todos los clubes están muy bien estructurados en cuanto a estadios. Tienen las comodidades para trabajar de la mejor manera. Ojalá pronto se abra la puerta para regresar a México. Tengo muchas ganas de mostrar mi forma de trabajar", declaró para El Universal.

"No entiendo esa rivalidad con los mexicanos. No se debe menospreciar a la Liga MX, es competitiva. Lo que sucede es que la Selección Mexicana nunca termina de ser lo que siempre se espera y, en ese duelo, siempre ganamos. Pero no hay un motivo claro que produzca ese quiebre", añadió.

Martín Palermo, con Pachuca I MEXSPORT

¿Cómo le fue a Palermo con Pachuca?

Martín Palermo dirigió a Pachuca en el Clausura 2019 y en el Apertura 2019, con 60 juegos disputados (entre Liga MX y Copa MX), con un balance de 16 victorias, 12 empates y 13 derrotas.

Y aunque sus números no fueron malos, los Tuzos en ningún torneo pudieron trascender, quedándose en Cuartos de Final en el primer semestre y sin Liguilla en la segunda parte del año.

El exgoleador de Boca Juniors y Malcorra I MEXSPORT

"He visto que se discrimina al mexicano y a su futbol. Mi experiencia ha sido siempre buena. El año que estuve, me trataron muy bien y nunca me sentí rechazado", sentenció el exdelantero.

