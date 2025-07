¡Se hizo Merengue! Toni Kroos revela que nunca fue aficionado del Real Madrid

Toni Kroos sigue causando sensación después de su retiro tras una dilatada carrera con el Real Madrid, esta vez recibió un reconocimiento más llamado Orden del Mérito del Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Sin embargo, no fue lo más destacado, y es que hizo una dura confesión para el Madridismo que dejó sorprendido a más de uno, el alemán reveló que nunca fue aficionado del equipo y que fue gracias a una camiseta de Figo que provocó que todos pensaran lo contrario.

Camiseta de Figo lo ayudó

“Por alguna razón tenía una camiseta de Luis Figo con el Real Madrid. No me di cuenta de lo mucho que me ayudaría. Nunca había sido hincha del Real Madrid. Pero entonces apareció esta foto, estaba en redes sociales”, resaltó el exjugador.

Posteriormente aseguró que esa imagen ayudó para que lo consideraran un seguidor del equipo a su llegada a la ‘Casa Blanca’: “Todos los aficionados del Madrid decían ‘es hincha del Madrid, tiene una camiseta desde los siete años’. Nada de eso es cierto, pero la foto me ayudó”.

Leyenda del Real Madrid

Pese a no ser fan del Real Madrid, el futbolista forjó una época con la conquista de diversos títulos con el equipo y consolidándose como un jugador de calidad en el mediocampo con: 5 Champions League, 4 Ligas, una Copa del Rey, 4 Supercopas de Europa y 5 Mundiales de Clubes.

El mediocampista alemán terminó su legado en el conjunto Merengue con 465 partidos disputados y decidió colgar sus botines a los 34 años.

