Francia mantiene paso firme en Eliminatorias tras victoria ante Islandia

rancia selló su segunda victoria dentro de las Eliminatorias Europeas tras venir de atrás e imponerse a Islandia dentro del Grupo D, Kylian Mbappé y Bradley Barcola fueron los anotadores para los locales en la segunda fecha.

Los dirigidos por Didier Deschamps iniciarían cuesta abajo el encuentro y tras una falla en zona defensiva de Olise provocaría el primero de Andri Guojohnsen apenas en el minuto 21.

Mbappé l AP

Sin embargo, los franceses despertarían y antes del descanso llegaría Mbappé para cobrar desde el manchón penal y empatar el marcador. Para la segunda parte llegaría la calma tras un contragolpe que Barcola firmaría.

Sin figuras

Cabe mencionar, que los de Deschamps no contarán por dos de sus principales figuras Ousmane Dembélé y Doué quienes terminaron lesionados en el primer juego ante Ucrania y se perderán varios juegos con el París Saint-Germain.

Francia l AP

Francia con buen inicio

Francia inició su camino con el pie derecho tras salir victoriosos en sus dos primeros juegos; ante Ucrania salieron con las tres unidades con marcador de 0-2 con goles de Michael Olise y Kylian Mbappé en actividad dentro del Grupo D.

Los próximos juegos para los ‘Blues’ serán en la próxima Fecha FIFA; recibirán a Azerbaiyán y tendrán un fuerte enfrentamiento visitando a Islandia, terminarán e año recibiendo a Ucrania y visitando Azerbaiyán.

Barcola l AP