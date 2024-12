Kylian Mbappé: “Si no fuera por el Real Madrid, me quedaba en PSG toda la vida”

Fueron siete años que Kylian Mbappé vistió los colores y defendió el escudo de París Saint-Germain, mismo tiempo que el Real Madrid tuvo en la mira e intentó fichar al astro francés hasta que por fin se concretó este 2024, pero no de haber sido por el club Merengue, Mbappé hubiese querido terminar su carrera en el PSG.

En un reportaje realizado por la cadena BeIN Sports, Mbappé confiesa tener un gran cariño por el conjunto parisino pese a las diferencias que tuvo con el club por su salida el pasado verano y reveló que dejó el PSG solo por tratarse del Real Madrid, pues el interés de cualquier otro equipo no hubiese sido suficiente para irse y hubiese querido seguir jugando y retirarse en el París Saint-Germain.

"Pasé 7 años en el PSG, fue un honor. Creo que no lo he dicho lo suficiente, ni lo he demostrado lo suficiente, pero siempre he sido consciente de dónde estoy y del gran club que es el PSG. Siempre he dicho que es el club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo. Me fui al club más grande del mundo. Siempre he dicho que era el único club por el que habría dejado el PSG.”

“Si no hubiera podido ir al Real Madrid, me habría quedado en el PSG toda mi vida. Tenía el sueño de jugar allí y estoy muy contento. Pero, por supuesto, siempre veo los partidos del PSG, tengo amigos en el equipo y están jugando bien en estos momentos", declaró Mbappé.

Hay que recordar que en 2022 Kylian Mbappé ya se ‘dio el lujo’ de rechazar al Real Madrid, pues tal y como sucedió en aquella ocasión, el astro francés terminaba contrato en verano esa vez decidió renovar contrato con el PSG y darle las gracias al Madrid, pero a la postre sí terminaría de blanco y jugando en el Santiago Bernabéu.

