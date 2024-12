Santiago Baños, presidente deportivo de América, renovó su contrato

El presidente deportivo del América, Santiago Baños renovó su contrato luego de los recientes éxitos con el equipo. El directivo fue quien dio la noticia, sin embargo, no reveló detalles de la extensión.

Las Águilas levantaron un título más de la Liga MX, que los convirtió en el primer club en conseguir el tricampeonato en torneos cortos y se perfilan a ser un equipo de época tras una buena gestión en la que ha participado Baños.

Baños aclaró que, además de no tener conversaciones con nadie de la Federación Mexicana de Futbol, tampoco está interesado en trabajar para ellos, pues se siente feliz con el conjunto azulcrema.

"Nadie me ha buscado, no he tenido conversaciones con nadie de la FMF. Estoy feliz en donde estoy, me quiero quedar mucho tiempo y acabo de renovar contrato. Deseo que la FMF encuentre solución, pero no soy yo", dijo el directivo a Caliente TV.

Con siete años en el América, Santiago Baños registra cuatro títulos de liga y reafirmó su compromiso con los de Coapa, ya que en la FMF hay ciertas situaciones que le generan desinterés.

"Yo estoy bien, quiero quedarme en el América. FMF es muy complicada y hay demasiados intereses encontrados. Son 18 equipos que quieren diferentes cosas", agregó Baños.

Ahora, América no descarta la idea de ir por el cuarto título de liga en fila, luego de un semestre que no fue del todo bueno en el torneo regular, pero que en Liguilla, se hicieron fuertes para levantar el trofeo.

