Portugal, pidiendo la hora, vence a Hungría en las eliminatorias para el 2026

Este martes, en los partidos de eliminatoria de UEFA de cara a la Copa del Mundo del 2026, Cristiano Ronaldo y Portugal se metieron al Puskas Arena para enfrentar a su similar de Hungría, encuentro clave por el liderato del grupo en las eliminatorias europeas.

El encuentro comenzó de manera atípica, Hungría comenzó ganando gracias a un tanto marcado por Barnabás Varga (21'), aunque no le duraría mucho la ventaja a los húngaros.

Al 36, de manera polémica, Portugal igualaría el marcador gracias a un gol de Bernardo Silva (36), resultado con el que ambas selecciones se irían al descanso.

En los últimos 45 minutos, Cristiano Ronaldo marcó el segundo gol desde el punto penal (58), tanto con el que iguala el récord del "Pescadito" Ruíz de 39 goles en eliminatorias mundialistas.

Cerca del final Varga empató el marcador (84) y solo cinco minutos después João Cancelo anotó el tercero y definitivo para darle los tres puntos.

Con este resultado, Portugal toma el liderato de su grupo, mientras que Hungría se queda en el tercer puesto en el sector F.

