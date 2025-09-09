Ecuador vs Argentina EN VIVO Eliminatorias Conmebol Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su capítulo final y lo harán con un plato fuerte: Ecuador y Argentina se miden en el Monumental de Pichincha en un duelo que promete emociones al límite. Ambos equipos ya tienen asegurado su boleto a la Copa del Mundo, pero el orgullo y las rachas en juego convierten este partido en uno de los más atractivos de la jornada.

El equipo de Lionel Scaloni arriba a Quito con un envión anímico importante tras su contundente victoria 3-0 sobre Venezuela. En ese encuentro, Lionel Messi volvió a brillar con un doblete que no solo aseguró el liderato de la Albiceleste, sino que además sirvió como despedida simbólica de la afición argentina en un partido de local. La selección campeona del mundo persigue ahora su decimotercera victoria consecutiva en la clasificación, con la ilusión de llegar a la cita de 2026 invicta.

Del otro lado, Ecuador encara este choque con la misión de romper una seguidilla de empates que ha generado dudas en su afición. La Tricolor igualó sin goles frente a Paraguay en su última presentación, sumando así cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Pese a ello, el equipo ya tiene su lugar asegurado en el Mundial, y un triunfo frente a Argentina sería el impulso perfecto para encarar con confianza el próximo ciclo.

Más allá de lo deportivo, el encuentro también ofrece una carga simbólica: se trata de la oportunidad para que Ecuador demuestre su crecimiento frente a la actual campeona del mundo, mientras Argentina busca ratificar que su dominio en Sudamérica no es casualidad. En una eliminatoria marcada por la intensidad y la paridad, el Monumental de Pichincha será testigo de un choque que trasciende los puntos: es una disputa por el prestigio y la historia.