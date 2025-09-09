Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Resultados del martes 9 de septiembre

Los equipos europeos continúan su camino rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, y este martes 9 de septiembre se disputaron varios encuentros clave dentro de la primera ronda de la última Fase Clasificatoria de la UEFA.

Europa fue la última confederación en arrancar esta etapa rumbo a la justa mundialista, donde seis grupos de cuatro selecciones y otros seis grupos de cinco equipos definirán a los primeros 12 clasificados directos. Los últimos cuatro boletos se otorgarán a través de un repechaje.

Se empiezan a definir los clasificados al mundial | X

Resultados de las Eliminatorias UEFA del 9 de septiembre

Austria 2-1 Bosnia

El conjunto austriaco logró una victoria valiosa como visitante frente a Bosnia, resultado que lo coloca como líder del Grupo H. Bosnia, pese a competir, se quedó en la segunda posición.

Chipre 2-2 Rumania

El duelo fue vibrante. Denis Drăguș adelantó a Rumania con un doblete tempranero, pero Chipre reaccionó con anotaciones de Loizou y Charalampous para sellar el empate. Con este resultado, ambos equipos quedaron relegados detrás de Austria en la tabla.

Albania 1-0 Letonia

El volante del Inter de Milán, Kristjan Asllani, se vistió de héroe al marcar desde el punto penal y darle a su selección una victoria crucial. Albania se mantiene como segundo lugar del grupo, aunque Inglaterra ya aseguró el liderato y la clasificación directa. Los albaneses deberán pensar en el 'repechaje'

Azerbaiyán 1-1 Ucrania

En un duelo cerrado, ambas selecciones firmaron un empate que los mantiene en la parte baja del Grupo D. Francia se mantiene como líder sólido, mientras que Islandia ocupa la segunda plaza.

Los resultados de hoy | X

Así marcha la clasificación en la UEFA rumbo al Mundial 2026

Con apenas la primera ronda en marcha, la competencia ya empieza a mostrar candidatos claros. Austria, Inglaterra y Francia lideran sus grupos, mientras que selecciones como Albania, Bosnia y Ucrania deberán luchar por los puestos de repechaje.

La próxima jornada será determinante para seguir definiendo el camino de las selecciones europeas hacia el Mundial 2026.

Continúan las eliminatorias | X