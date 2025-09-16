¿Dónde y cuándo ver Chivas vs Tigres? Duelo pendiente de la Jornada 1

Guadalajara recibe a Tigres en partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025

¿Dónde y cuándo ver Chivas vs Tigres? Duelo pendiente de la Jornada 1
Chivas vs Tigres, Jornada 1 del Apertura 202 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
16 de Septiembre de 2025

Chivas recibe este miércoles a Tigres en el Estadio Akron en un partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025, reprogramado debido a las remodelaciones en el inmueble rojiblanco.

Chivas viene de ganar el Clásico | IMAGO7

El Rebaño Sagrado llega con la moral en alto luego de sorprender al América en el Clásico Nacional, triunfo que lo mantiene con posibilidades de acceder al Play In. Sin embargo, el margen de error es nulo: una nueva victoria es obligatoria para seguir en la pelea por puestos de fase final.

Tigres pelea por Liguilla directa | IMAGO7

Enfrente estará Tigres, que viene de un empate sin goles en casa ante León y actualmente ocupa la quinta posición de la tabla. El cuadro regiomontano buscará consolidar su lugar entre los mejores del torneo y aprovechar la irregularidad de Guadalajara como visitante en la campaña.

Partido re programado por remodelación del Akron | IMAGO7

¿Dónde y cuándo ver Chivas vs Tigres?

  • Fecha: miércoles 17 de septiembre
  • Hora: 19:05 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Akron
  • Dónde ver: Amazon Prime Video

TE PUEDE INTERESAR

Esposa e hija de Erick Gutiérrez, jugador de Chivas, reciben amenazas de muerte tras victoria sobre América

Chivas | 16/09/2025

Esposa e hija de Erick Gutiérrez, jugador de Chivas, reciben amenazas de muerte tras victoria sobre América
Henry Martín: ¿Cuánto tiempo se ha perdido el delantero con América por lesiones?

América | 16/09/2025

Henry Martín: ¿Cuánto tiempo se ha perdido el delantero con América por lesiones?
Eduardo de la Torre ve similitudes de la ‘Hormiga’ en ‘Chicharito’: “No son el centro delantero típico”

Chivas | 16/09/2025

Eduardo de la Torre ve similitudes de la ‘Hormiga’ en ‘Chicharito’: “No son el centro delantero típico”
Te recomendamos
Esposa e hija de Erick Gutiérrez, jugador de Chivas, reciben amenazas de muerte tras victoria sobre América
Chivas
Tigres UANL
Liga MX

LO ÚLTIMO

 