Este es el 11 ideal de la Jornada 10 de la Liga MX

Concluyó la fecha de media semana del Apertura 2025. A falta de solo siete juegos, los equipos preparan sus mejores armas de cara al cierre del torneo y en busca de llegar a los puestos más altos de la tabla para conseguir el pase directo, o en su defecto a puestos de play-in.

Victoria de Toluca en el Nemesio Diez | IMAGO7

Toluca levanta la mano como favorito

Con todos los partidos disputados, la tabla general comenzó a tomar forma, además de comenzar a dejar en claro a los equipos más fuertes del torneo, donde destacó principalmente el cuatro del Toluca. Los Diablos no solo fueron el equipo que más aportó al 11 ideal de la jornada, sino que fueron el equipo que mejor jugó al futbol en esta semana.

Con jugadores como Paulinho, Alexis Vega y Nicolás Castro, el campeón lidera la lista de los mejores de esta décima fecha. Después de Toluca, el equipo del Guadalajara es el que más nombres componen esta lista, con José Castillo y Richard Ledezma, luego de su gran partido contra Necaxa.

Las grandes sorpresas de la semana vienen de los equipos de Torreón y Querétaro; el equipo de los Gallos logró empatar contra Cruz Azul y así sacar un puto de oro, situacion que le valio a Guillermo Allison y Santiago Homenchenko formar parte del equipo de la semana.

Por otro lado, los equipos que únicamente aparecen con un nombre en el representativo son: América, Santos, León y Tigres. A excepción del empate de la Fiera, las Águilas, la Comarca y felinos consiguieron su victoria en la reciente fecha, donde uno de sus futbolistas consolidó una gran actuación digna del 11 ideal.

Por parte de América, su dorsal ‘10’, Alejandro Zendejas, brilló con el único tanto del duelo contra San Luis, para Santos, el defensor, Emmanuel Echeverría (pieza clave en la victoria vs Tijuana), James Rodriguez y su calidad llegan representando a León y finalmente el defensor Marco Farfán con Tigres.

Victoria de América | IMAGO7

¿Cómo queda el equipo de la Jornada 11?

Portero: Guillermo Allison.

Defensa: Marco Farfán, José Castillo y Emmanuel Echeverría.

Mediocampo: Emanuel Echeverría, Santiago Homenchenko, Nicolás Castro, Alejandro Zendejas, Richard Ledezma, Alexis Vega y James Rodríguez.

Delantera: Paulinho.

ESPECIAL

Jornada 11 con chispa

Luego de la fecha a media semana, la Liga MX continuará sus acciones a partir del viernes 26 de septiembre, en el arranque de la fecha 11, mismo que dará inicio con el duelo entre Juárez vs León y que además llega con clásico capitalino incluido.

Victoria de Chivas | IMAGO7