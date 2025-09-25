Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Juárez vs León de Jornada 11?

La mitad del torneo llegó y varios equipos comenzaron a encaminar su andar rumbo a la Fase Final de la Liga MX. La parte media-alta de cuanto con clubes llenos de altibajos, como el caso de Bravos de Juárez y León.

El conjunto fronterizo ganó su último partido en casa ante Pumas, en un duelo que quedó marcado por la intensidad de Bravos. Por su parte, León empató en su último partido ante Mazatlán, por lo que dejó varias dudas en zona baja.

Juárez IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos?

Pese a su victoria ante los Universitarios, el andar de Juárez ha estado lleno de matices. El conjunto de Martín Varini perdió en la Jornada 9 ante Cruz Azul, en un duelo en el que nunca pudo contener el arranque de La Máquina.

Por su parte, León perdió por goleada ante Xolos de Tijuana, también en la Jornada 9. Eduardo Berizzo ha mostrado en gran parte del torneo irregularidad, aunque aún se mantiene firme en su ilusión de ir a Liguilla.

León | IMAGO7

Lugar en la Tabla General

El conjunto de Ciudad Juárez aún continúa en horario de Play-In. El equipo fronterizo es el séptimo lugar general, aunque solo está debajo de Xolos por un punto, posición que es el pase directo a Liguilla.

La Fiera, por su parte, también se encuentra en posiciones para competir en Fase Final, sin embargo, su situación es un tanto complicada. León está en la décima posición, arriba de Chivas por un punto; y la misma diferencia del noveno lugar, Pumas.

Juárez IMAGO7

Último enfrentamiento entre ambos

En el Clausura 2025, León derrotó con un solitario gol de James Rodríguez al conjunto fronterizo. El colombiano tuvo una gran torneo de debut con goles y asistencias, aunque no pudo llevar más allá a los Esmeraldas.

¿Cuándo y dónde ver Juárez vs León?

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

Transmisión: FOX

León | IMAGO7