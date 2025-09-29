Memo Ochoa dedica emotivo mensaje a Jesús Corona tras su retiro

José de Jesús Corona se retiró del futbol profesional, el histórico arquero de La Máquina del Cruz Azul se despidió ante su exequipo en el cierre de la Jornada 11 del Apertura 2025 donde inició como titular y se llevó el reconocimiento alrededor de los 10 minutos saliendo de cambio.

Jesús Corona s retiró del futbol l IMAGO7

Tras este simbólico evento en Tijuana Guillermo Ochoa dedicó un emotivo mensaje de despedida para el guardameta a través de sus redes sociales: “Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy.”

Finalmente el arquero mexicano, que hoy milita en el futbol de Chipre lanzó su reconocimientos y buenas vibras para su colega de profesión: “Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa”.

Chuy Corona en homenaje l IMAGO7

¿Cómo fue la carrera de Jesús Corona?

José de Jesús Corona nacido en Guadalajara hizo su debut profesional con Atlas en 2002. Pasó luego a Tecos (2004‑2009), donde se consolidó como arquero y fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana.

Con Cruz Azul vivió su mejor etapa, equipo al que aterrizó en 2009, resaltó como capitán y figura del equipo durante 14 años viviendo diversas situaciones entre ellas la espera tan ansiada del título liguero que el equipo buscaba por más de 15 años.

Chuy Corona ganó diversos títulos entre ellas la Liga MX (Clausura 2021), Copas MX en 2013 y 2018, la Concachampions 2013‑14, Campeón de Campeones, Supercopas, etc, para consolidarse como una figura importante en la historia del club.

Jesús Corona se despide ante Cruz Azul l IMAGO7

El oro olímpico con México

José de Jesús Corona fue parte de la Selección Mexicana durante muchos torneos. Pero su más importante logro con el Tri fue la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

También participó en varias Copas del Mundo (2006, 2014, 2018), aunque en muchas ocasiones como suplente teniendo a Guillermo Ochoa por delante y siendo una de sus máximas competencias en momentos.

Palmarés de Corona con Cruz Azul l IMAGO7