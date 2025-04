Checo Pérez revela que ha platicado con varios equipos para volver a la F1 en 2026

A lo largo de 14 temporadas, el mexicano Sergio Pérez construyó una carrera sólida en la Fórmula 1, con un Subcampeonato del Mundo incluido. Sin embargo, aun con contrato vigente, Checo tuvo que parar tras salir de Red Bull y su historia en la máxima categoría parecía que había terminado.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Pero como bien lo dice su frase emblema, el tapatío nunca se rinde y su talento, experiencia y valentía detrás del volante siempre serán atractivas para cualquier escudería, razón por la que varias de ellas lo tienen en la mira para volver en 2026.+

Con Red Bull l CRÉDITO X:SChecoPerez

En una extensa plática con el portal de la F1, Pérez Mendoza reveló que algunos equipos se le han acercado para unirse a sus filas, aunque será el que mejor proyecto tenga el que probablemente lo convenza de volver al serial.

"Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y valore mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar, sería muy atractivo considerarlo", señaló Checo al británico Lawrence Barretto.

Cadillac lo tiene como principal candidato

La incorporación de Cadillac a la Fórmula 1 apunta a ser espectacular. Y para ello, el equipo que se integrará en 2026 a la categoría reina tiene en su podio de candidatos para ser piloto a Checo Pérez.

Pero el jalisciense de 35 años de edad se toma las cosas con calma y asegura que medio año sabático le servirán para tener una mejor perspectiva de cara al futuro en su carrera profesional.

"Por eso me he dado al menos seis meses para evaluar todas mis opciones y decidir qué hacer a continuación con mi carrera. Hay varios proyectos muy interesantes. Me han contactado varios equipos desde Abu Dhabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses", agregó para F1.

F1 l CRÉDITO X:SChecoPerez

"Necesito motivación": Checo Pérez

El último año con Red Bull fue un infierno para Sergio Pérez. Un monoplaza inservible y las constantes críticas al interior del equipo terminaron por fracturar una relación contractual.

Y esa es una historia que Checo no está dispuesto a revivir.

"Estamos hablando con varias partes. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar.

"Llevo mucho tiempo en la F1, casi todo. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar totalmente comprometido con la F1, necesito motivación", comentó el Subcampeón en 2024.

Siempre en la mira de las escuderías

Con 14 temporadas de experiencia, 5 equipos defendidos, 281 carreras corridas, 39 podios, 6 victorias y un Subcampeonato del Mundo es difícil que los equipos de la F1 no volteen a ver a Checo Pérez, algo que el mexicano agradece.

"Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto. En la F1, la gente tiene poca memoria. En un par de carreras, olvidan lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL: PEDRO LÓPEZ REVELA CONVOCATORIA PARA LA MEX TOUR W