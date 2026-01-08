Brasil confirma amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos

Brasil confirmó que va a disputar partidos amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos previo a la Copa del Mundo de este año, con el fin de acostumbrarse y conocer el ambiente del país sede.
Los brasileños se enfrentarán al combinado de Francia en Foxborough, Massachusetts, el 26 de marzo, y a su similar de Croacia, cinco días después en Orlando, Florida, anunciaron el jueves los promotores.
Comienzan preparativos rumbo al Mundial
Además, Croacia también jugará un duelo de preparación contra Colombia en Orlando el 26 de marzo y Colombia se medirá ante la subcampeona del mundo, Francia, en Landover, Maryland, el 29 de marzo.
Los partidos están siendo promovidos por Unified Events, Florida Citrus Sports, Pitch International, Lions Sports & Media y Cardenas Media Network.
La pentacampeona debutará en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, se enfrentará a Haití seis días después en Filadelfia y cerrará la fase de grupos contra Escocia el 24 de junio en Miami Gardens, Florida.