Brasil confirma amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos

Brasil confirmó que va a disputar partidos amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos previo a la Copa del Mundo de este año, con el fin de acostumbrarse y conocer el ambiente del país sede.

Amistosos Brasil vs Japón | AP

Los brasileños se enfrentarán al combinado de Francia en Foxborough, Massachusetts, el 26 de marzo, y a su similar de Croacia, cinco días después en Orlando, Florida, anunciaron el jueves los promotores.

Anuncio de Brasil | @CBF_Futebol

Comienzan preparativos rumbo al Mundial

Además, Croacia también jugará un duelo de preparación contra Colombia en Orlando el 26 de marzo y Colombia se medirá ante la subcampeona del mundo, Francia, en Landover, Maryland, el 29 de marzo.

Equipo de Brasil | @CBF_Futebol

Los partidos están siendo promovidos por Unified Events, Florida Citrus Sports, Pitch International, Lions Sports & Media y Cardenas Media Network.

La pentacampeona debutará en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, se enfrentará a Haití seis días después en Filadelfia y cerrará la fase de grupos contra Escocia el 24 de junio en Miami Gardens, Florida.