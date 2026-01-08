AC Milan vs Genoa EN VIVO Serie A Jornada 19

La Jornada 19 de la Serie A nos reserva un duelo de contrastes este jueves en el emblemático Estadio San Siro, donde el AC Milan, que atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años, recibe a un Genoa necesitado de puntos para escapar de la zona baja.

Con el liderato a tiro de piedra, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri buscará cerrar el "girone d’andata" con una victoria que presione al Inter de Milán en la cima de la tabla.

El Milan llega a este compromiso situado en la segunda posición con 38 puntos (con un juego pendiente), apenas una unidad por debajo del Inter. El momento del equipo rossonero es envidiable: acumulan una racha de 16 partidos invictos en el campeonato doméstico, sumando 11 victorias y 5 empates.

En su última presentación, el Milan logró un sufrido pero valioso triunfo por 1-0 ante el Cagliari gracias a una sólida actuación defensiva, manteniendo su portería en cero por novena vez en la temporada.

Por el contrario, el Genoa atraviesa una etapa de turbulencia bajo la dirección técnica de Daniele De Rossi. El "Grifone" se ubica en la 17ª posición con 15 puntos, bordeando peligrosamente los puestos de descenso.

Aunque vienen de rescatar un empate 1-1 ante el Pisa el pasado 3 de enero, el equipo genovés solo ha sumado una victoria en sus últimos cinco encuentros. Su principal debilidad ha sido la defensa, habiendo encajado 28 goles en 18 partidos, una estadística preocupante antes de visitar al segundo mejor ataque del torneo.