Gonçalo Ramos ayuda al PSG a ganar la Supercopa de Francia

Gonçalo Ramos logró el empate en el tiempo añadido antes de que el Paris Saint-Germain derrotara al Marsella en una tanda de penaltis para ganar el Trofeo de Campeones el jueves.

PSG gana al Marsella | AP

El portero Lucas Chevalier detuvo los penaltis de Matt O'Riley y Hamed Traoré en la tanda de penaltis y el PSG negó al Marsella su primer título desde 2012.

Chevalier había sido decisivo al principio del partido al negar varias ocasiones al Marsella.

¿Cuáles son los logros del PSG?

El PSG se alzó con el trofeo, también conocido como la Supercopa de Francia, por cuarta vez consecutiva y su decimocuarta victoria en total, ampliando así su récord. Además de ganar la Liga de Campeones, el PSG completó un doblete de liga y copa la temporada pasada, con el Marsella quedando segundo en la Ligue 1.

PSG festeja triunfo | AP

Así fue el triunfo del PSG sobre Marsella

El partido se jugó en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad en la ciudad de Kuwait.

El PSG perdía 2-1 hasta el quinto minuto del tiempo añadido, cuando Ramos marcó al final de un rápido contraataque, aprovechando una asistencia de cabeza de Bradley Barcola.

Ousmane Dembélé adelantó al PSG con un gol en la primera parte. Mason Greenwood igualó de penalti en el 76 y un autogol de Pacho adelantó al Marsella a tres minutos del final.

El Marsella había vencido al PSG a principios de esta temporada en la liga francesa.