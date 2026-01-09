Real Madrid vs Barcelona: Antecedentes en la Supercopa de España

Dos de los mejores clubes no solo de España sino del mundo se verán las cara en una nueva edición de la gran final de la Supercopa de España. Real Madrid y Barcelona serán los protagonistas de uno de los duelos más importantes el futbol español y que ahora tendrá un ‘sabor’ extra al definirse un título.

Equipo del Real Madrid | AP

¿Cuál es el historial del duelo en Supercopa?

Los dos máximos ganadores de este torneo se verán las caras por doceava vez en la historia, siendo la final número 11 entre ambos y que además podría ser decisiva para la estadística en los encuentros entre ambos.

En la historia de la Supercopa, Merengues y culés se han visto las caras solo una vez en la instancia de semifinales, específicamente en el año 2022, la cual se terminó llevando el Madrid con un marcador de 2-3.

Victoria del Barcelona en Copa del Rey | AP

Para la estadística de la final el panorama es distinto y más amplio, pues en los 11 juegos disputados, el equipo blanco lleva la ventaja en victorias por la mínima diferencia, sumando un total de seis victorias contra cuatro del Barcelona.

La última vez que el Real Madrid levantó este galardón ante su odiado rival fue en el año de 2024, cuando los entonces dirigidos por Carlo Ancelotti se impusieron a los pupilos de Hansi Flick.

Por su parte, el Barcelona llega como el actual monarca de esta competencia, esto tras imponerse de manera contundente al mismo Madrid en la edición anterior, con marcador de cinco goles contra dos.

Real Madrid campeón | AP

Historial completo:

1989 – Real Madrid 3-2 Barcelona

1991 – Real Madrid 5-1 Barcelona

1994 – Real Madrid 4-2 Barcelona

1998 – Real Madrid 5-3 Barcelona

2012 – Barcelona 5 – 4 Real Madrid

2013 – Real Madrid 4-4 Barcelona (Barcelona campeón por gol de visitante)

2018 – Real Madrid 5-1 Barcelona

2022 – (semifinal) Barcelona 2 – 3 Real Madrid

2023 – Barcelona 3 – 1 Real Madrid

2024 – Barcelona 1-4 Real Madrid

2025 – Barcelona 5 – 2 Real Madrid