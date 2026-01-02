'Pollo' Ortiz advierte crisis en el arbitraje mexicano: "Los equipos vetan árbitros y traerán extranjeros"

El arbitraje mexicano es uno de los temas principales cuando se trata de hablar de futbol debido a los malos momentos que ha tenido a lo largo de toda su historia, llegando a la opinión de todos los miembros importantes de los canales que transmiten los partidos en los cuales participan.

Ahora, uno de los más recientes en expresar lo que piensa fue Raoul el 'Pollo' Ortíz, quien asegura que en el arbitraje de la Liga MX hay un severo problema que terminará resolviéndose de una manera poco esperada, al menos desde su punto de vista.

Ramos Palazuelos antes de la Final de Vuelta del Apertura 2025 | Imago7

El arbitraje mexicano

Al participar como invitado en el programa El RePortero con Yosgart Gutiérrez, el 'Pollo' Ortíz fue duro y directo en su opinión acerca del arbitraje de la Liga MX, mencionando que hay algunos equipos del torneo mexicano que tienen la capacidad de elegir a los árbitros que quieren que estén a cargo de sus juegos.

"Los equipos vetan árbitros, ¿o tú crees que el 'Gato' Ortiz le va a volver a pitar al Cruz Azul? Pues no. ¿Tú crees que el 'Curro' Hernández le va a volver a pitar al Cruz Azul? ¿César Ramos Palazuelos cuánto pasó sin pitarle al América? ¿Santander cuántos partidos sin pitarle a Tigres después de esa Final que le regalaron a Chivas con ese penal que sí era? Entonces, ya llega una época en que los equipos van a decir: 'No, yo no quiero ni a ese, ni a ese, ni a ese", dijo el narrador de Fox Sports.

Respecto a esta y otras situaciones, Ortíz también fue enfático al mencionar que no vería raro que silbantes de otros países lleguen pronto al campeonato de México para dirigir después de todo lo que desde su perspectiva ha sucedido.

"Van a terminar trayendo extranjeros. Ya también se va a llenar de extranjeros el arbitraje. Van a traer al árabe, al brasileño, al alemán, al gringo, al que no esté sesgado", agregó.

Problemas recientes con los silbantes

Tampoco es una noticia nueva que el arbitraje mexicano cuenta con una gran cantidad de problemas, pues incluso en uno de los años que menciona el 'Pollo' (2017), durante el torneo en el cual a la postre Guadalajara se convierte en campeón, una huelga de árbitros se había hecho presente en el torneo que se mantenía en curso en aquel momento.

Los árbitros mexicanos han sido bastante criticados | Imago7

Con los equipos que menciona también han surgido una serie de eventos que a las aficiones de los clubes implicados no les gustan para nada, causando un descontento general. Realmente no se sabe si lo que opina el relator mexicano pueda suceder, pero 2026 será un año con margen de mejora para todos los encargados de la justicia deportiva en México.