SSPC lanza recomendaciones para prevenir estafas en boletos para Copa del Mundo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta nacional ante el incremento de fraudes digitales vinculados con el Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El organismo indicó que los interesados en adquirir los boletos para vivir la fiesta del futbol en México deberán registrarse para el sorteo aleatorio que realizará la FIFA para designar a los aficionados que podrán comprar tickets en https://www.fifa.com/es/tickets.

Copa del Mundo l fifaworldcup_es

Cabe mencionar, que el primer registro cerró a las 9 horas, del centro de la Ciudad de México, del pasado 19 de septiembre: sin embargo, habrá otra ventana la cual será del 27 al 31 de octubre para poder registrarse.

No solamente serán dos oportunidades, ya que habrá una tercera instancia está será en la parte final de año y de esta manera tener contabilizados a los aficionados para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Mundial 2026 l fifaworldcup_es

¿Cómo actúan estafadores?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana describió cómo actúan las personas estafadoras: “Los ciberdelincuentes utilizan páginas web falsas de la Copa Mundial, además de redes sociales apócrifas para la reventa de boletos supuestamente legítimos.”

“Además, existen páginas web falsas o clonadas con referencia a la Copa Mundial de futbol 2026, para la venta de paquetes turísticos que promocionan supuestas agencias de viajes, éstas ofrecen paquetes que aparentemente incluyen boletos para partidos, hospedaje y transporte”, recalcó la dependencia gubernamental.

Estadio de Monterrey l MonterreyFWV26 <br>

Avanzan en remodelaciones del Estadio Azteca

En redes sociales, específicamente en la cuenta de X de Estadios de México, se han compartido imágenes donde se ve la nueva tribuna del estadio ubicado en la Calzada de Tlalpan, donde también se aprecia el nuevo túnel de los vestidores.

Recientemente, hay imágenes en donde se ha comenzado a trabajar en el exterior del inmueble, aunque todavía no se instalan los paneles led que están pensados para la fachada del Azteca.

México rumbo al Mundial 2026 l MonterreyFWV26