El fin de una era en Cruz Azul: Nacho Rivero se va a Xolos y solo queda un jugador de la novena

Cruz Azul pasó 23 años y medio sin poder ser campeón de la Liga MX hasta que, de la mano de Juan Reynoso, en el Guard1anes 2021, la Máquina rompió la maldición y se coronó en el Estadio Azteca frente a Santos Laguna.

A casi cinco años de distancia, Cruz Azul se está despidiendo de uno de los últimos bastiones del noveno campeonato cementero, esto después de que Ignacio Rivero dejará a la institución capitalina para volver a los Xolos de Tijuana, así lo confirmó Carlos Ponce de León.

Con la salida de Rivero, oficialmente, solo queda Andrés Gudiño en el plantel, arquero que será titular en este torneo debido a la lesión de Kevin Mier, recordando que Gudiño era el arquero suplente en el certamen en donde Cruz Azul fue campeón de la Liga MX.

Nacho dejaría a Cruz Azul

¿Qué fue de los campeones de la novena?

José de Jesús Corona, arquero y capitán de Cruz Azul, salió de la institución celeste en 2023 para jugar con los Xolos de Tijuana, actualmente está retirado, Juan Escobar tuvo problemas con Martín Anselmi y fue cedido a Toluca, en enero del 2025 el club rescindió el contrato del paraguayo, que actualmente juega en Godoy Cruz.

Pablo Aguilar se fue en 2022 de Cruz Azul para jugar con el Libertad de Paraguay, actualmente sigue en activo con el Sportivo Luqueño, un año después Julio César 'Cata' Domínguez dejó a la Máquina para irse a jugar con el Atlético de San Luis, equipo en el cual milita actualmente.

Luis Romo se fue en 2022 a Rayados de Monterrey, el mediocampista mexicano volvió en 2024 al cuadro celeste y a principios de 2025 se fue para militar con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Rafael Baca se fue de Cruz Azul en 2023, el mediocampista se fue a la USL Champions en Estados Unidos, donde jugó para el Monterey Bay F.C. y para el Oakland Roots SC, actualmente se encuentra como jugador libre.

Guillermo Fernández salió del cuadro celeste con rumbo a Boca Juniors en 2022, después de sufrir dos descensos en un año (con Godoy Cruz y con Fortaleza) el mediocampista volvió a Godoy Cruz, aunque analiza el retiro. Roberto 'El Piojo' Alvarado salió del club después del título obtenido ante Santos para irse a jugar a Chivas, club donde milita actualmente.

Después del campeonato, a Orbelín Pineda le cumplieron el sueño de irse a jugar a Europa, se fue al Celta de Vigo y actualmente juega en el AEK de Atenas. Por su parte, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez se fue al Al-Nassr en Arabia Saudita, volvió a México en 2022 para jugar con América y, tras coronarse campeón con el cuadro azulcrema se fue a la MLS para jugar con el Portland Timbers, actualmente sigue en el club estadounidense, pero se lesionó el cartílago de una de sus rodillas y se espera que vuelva hasta junio del 2026.

Después de no repetir el éxito conseguido, Juan Reynoso se fue de Cruz Azul un año después de haber salido campeón, el entrenador peruano tomó a la Selección de Perú, donde dirigió hasta 2023, tras un tiempo de descanso, Reynoso volvió para dirigir al Melgar de la liga peruana.

¿Y los suplentes?

El Guard1anes 2021 fue uno de los primeros torneos donde se comenzaron a hacer cinco cambios, en la Final de Vuelta ante Santos ingresó Santiago Giménez, que actualmente juega en el AC Milan y que salió de Cruz Azul en 2022 para jugar con el Feyenoord en la Eredivisie.

Yoshimar Yotún también vio minutos en la Final del 2021, en 2022 se fue de México para volver a jugar con el Sporting Cristal en su país, donde milita actualmente. Después de Cruz Azul, Adrián Aldrete se fue a jugar con los Pumas de la UNAM, donde terminó contrato en 2024 y decidió retirarse del futbol.

Walter Montoya se convirtió en un trotamundos después de salir campeón con Cruz Azul, después de jugar en el Gremio y en varios equipos en Argentina, el jugador sudamericano se asentó en Godoy Cruz, donde jugará en la segunda división de Argentina.

El último fue Joaquín 'El Shaggy' Martínez, que anunció su retiro en 2023, como jugador del cuadro celeste.