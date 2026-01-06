Tigres se despide de una de sus joyas: Eugenio Pizzuto deja al subcampeón de la Liga MX

Los Tigres de la UANL anunciaron el fin de la etapa de Eugenio Pizzuto como jugador del club regiomontano, luego de llegar a un acuerdo para su salida. A sus 23 años, el mediocampista mexicano quedó en condición de agente libre y comenzará la búsqueda de una nueva oportunidad dentro del futbol mexicano, particularmente en la Liga MX.

La decisión forma parte de los ajustes que el conjunto felino realiza de cara a sus próximos compromisos, con la intención de seguir fortaleciendo su proyecto deportivo. Bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, Tigres ha apostado por una reestructuración que prioriza el desarrollo de jóvenes con distintas características dentro del plantel.

Con la salida de Pizzuto, el cuerpo técnico abrirá espacio para que nuevos talentos de fuerzas básicas y categorías inferiores puedan integrarse y competir por un lugar. Esta política ha dado resultados positivos recientemente, reflejándose en el rendimiento del equipo bajo el mando del exmediocampista argentino, ahora en su faceta como estratega.

El club dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó un mensaje de despedida y agradecimiento para el futbolista. En el comunicado, Tigres reconoció la actitud y el compromiso mostrado por Pizzuto durante su estancia en la institución.

“Gracias, Eugenio Pizzuto, por tu garra y profesionalismo mostrado en Club Tigres. ¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga para ti!”, se lee en el mensaje difundido en la cuenta oficial de Twitter/X del equipo, acompañado de una imagen alusiva al mediocampista.

A pesar de su corta edad, Eugenio Pizzuto cuenta con una trayectoria poco común para un futbolista mexicano, al haber tenido experiencia en cuatro ligas distintas. Su formación comenzó en las fuerzas básicas del Wellington Phoenix de Australia, donde dio sus primeros pasos en el futbol competitivo.

Imagen

En 2017 regresó a México para integrarse a los Tuzos del Pachuca, club en el que continuó su desarrollo y llamó la atención a nivel internacional. Posteriormente, dio el salto al futbol europeo al incorporarse al Lille de Francia y más tarde a las categorías juveniles del Sporting Braga de Portugal.

Pizzuto fue repatriado a mediados de 2023 por Tigres, institución en la que tuvo actividad principalmente con el equipo sub-23. Durante ese periodo, destacó por su versatilidad en el mediocampo, aunque no logró consolidarse en el primer equipo. Ahora, el mediocampista afronta un nuevo reto en su carrera, con la expectativa de encontrar un proyecto que le permita mostrar su potencial.

¿Cuál será el futuro de Eugenio Pizzuto?

De acuerdo a los rumores, Eugenio Pizzuto se estaría convirtiendo en nuevo jugador de los Potros de Hierro del Atlante, equipo que presumiblemente podría volver a la Liga MX de cara al torneo Apertura 2026.

El conjunto azulgrana está muy activo en el mercado de fichajes, mientras tanto, Pizzuto estaría reportando con los Potros de Hierro para jugar este torneo en la Liga de Expansión.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.