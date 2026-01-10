Necaxa vence a Santos Laguna con estreno goleador de Julián Carranza

Los Rayos del Necaxa iniciaron con el pie derecho, de la mano de Martín Varini como su nuevo entrenador, tras imponerse a domicilio a Santos Laguna, en el inicio del Clausura 2026, con marcador 3-1 donde Ontiveros, Badaloni y Carranza orquestaron el triunfo.

Las emociones arrancarían desde muy temprano en el partido, luego de un tiro de esquina que Carlos Acevedo portagonizaría tras una tibia salida conjugada con un mal rechace dejando el esférico a merced para que Agustín Ontiveros abriera el marcador.

Necaxa saca triunfo l IMAGO7

Minutos más tarde, sería Tomás Badolini quien recibiría un gran centro, en linderos del manchón penal, por parte de Kevin Rosero para bajar el balón con el pecho y sacar un disparo imposible para Acevedo y con ello se extendía el marcador.

Antes de la media hora llegaría el aviso de peligro de los locales que Bilbao sacaría prácticamente en la raya; sin embargo, jugada después el propio arquero de los hidrocálidos fallaría ante el disparo de Lucas Di Yorio dejando pasar la redonda entre las piernas.

¿Hubo polémica?

Para la segunda parte, los laguneros se quedarían con un hombre menos tras la expulsión de José Abella, que se terminó por llevar la expulsión, por la sujeción sobre Ricardo Monreal cuando se dirigía por hacerse el esférico ante el arco de Acevedo.

Dicha jugada tuvo que ser revisada por el árbitro central a través del VAR para determinar la expulsión, aunque en la transmisión se encontraban con las opiniones dividas sobre la jugada suscitada a tan solo metros de la media luna.

Arbitraje l IMAGO7

Se estrenó el goleador

Finalmente, el último tanto duelo sería obra del flamante fichaje de Julián Carranza quien desde los once pasos decretaría el marcador final en Torreón con un 3-1, un estreno formidable con Martín Varini en el banquillo de los rojiblancos.

Cabe mencionar que la llegada del ariete es de las más importantes tras militar recientemente en el Leicester City de la Championship de Inglaterra y Feyenoord, club dueño de su carta, que decidió concretar su traspaso al conjunto de Aguascalientes.

