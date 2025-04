Pep Guardiola defiende a Phil Foden tras cánticos de afición de Manchester United: 'Falta de clase'

Manchester United y Manchester City empataron sin goles en Old Trafford; un resultado que poco les sirve y que a los Red Devils deja con sabor agridulce, pues tuvieron oportunidades para llevarse la victoria. Sin embargo, el resultado terminó pasando a segundo plano pues ciertos cánticos polémicos en las tribunas se llevaron los reflectores.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

De acuerdo con reportes, el joven futbolista, Phil Foden, recibió múltiples ofensas a lo largo del encuentro, la mayoría de ellos fueron en contra de la madre del futbolista. Esto llevó a Guardiola a criticar la situación asegurando que los aficionados mostraron ‘falta de clase’.

Fue víctima de cánticos ofensivos | AP

Criticó a la afición

“Estamos tan expuestos... Dueños, entrenadores y, sobre todo, futbolistas. No sé qué piensan los que han insultado a la madre de Phil. "Es una falta de integridad, de clase, y deberían estar avergonzados", expresó el entrenador en conferencia de prensa. Sin embargo, también dejó en claro que no es molestia en contra los Red Devils sino de la gente en las tribunas. “no es el United, es la gente ¿sabes?”.

Defendió a su futbolista | AP

Con respecto a lo deportivo, Guardiola aseguró que no está pensando en el futuro, ya sea con el Manchester City o sin ellos. De acuerdo con el DT, está enfocado en el final de temporada donde buscarán conseguir el título de FA Cup y terminar dentro de los puestos de Champions League.

"No estoy preocupado por la próxima temporada ahora mismo, solo estoy preocupado por la recuperación, Crystal Palace, Everton, Aston Villa y las semifinales de la Copa FA”, finalizó.

Está enfocado en el cierre de temporada | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jude Bellingham explota contra el VAR, tras la derrota del Real Madrid