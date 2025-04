Lionel Messi continúa en plan grande y vuelve a anotar en MLS

Lionel Messi sigue destrozando la liga de los Estados Unidos y volvió a marcar un impresionante gol. El astro argentino, anotó el tanto del empate del Inter de Miami ante Toronto.

‘La Pulga’ recibió el balón un tanto fuerte, lo que ocasionó que no tuviera un buen control con la pelota. Sin embargo, eso no fue problema para Messi, y sin dejar botar la número cinco, con una gran volea anotó su tanto.

Lionel Messi | AP|

A pesar de la gran técnica individual de Lionel, la marca que recibió por los defensas fue un tanto endeble.

Es el segundo partido consecutivo en la MLS donde el ‘10’ de la Albiceleste sube un tanto al marcador.

MESSI WITH THE EQUALIZER! 🐐🌴



(via @MLS)pic.twitter.com/OUGv8Eyzv2

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 7, 2025